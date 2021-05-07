الفنان السعودي علي الحميدي: نادم على مشاركتي في مسلسل "مليار ريال" (فيديو)

قال الفنان السعودي علي الحميدي إنه ”نادم“ على المشاركة في مسلسل ”مليار ريال“، الذي تولى إخراجه أسد فولادكار، وتأليف محمد الكندري.

ولم يشأ الفنان الحميدي ذكر اسم المسلسل السعودي في البداية، لكن إصرار المحاورة سارة دندراوي دفعه للكشف عن اسم المسلسل.

وأضاف الفنان السعودي علي الحميدي، في مقابلة عبر قناة ”العربية“ من خلال برنامج ”تفاعلكم 25″، بأن الشهرة وصلت إليه متأخرة كثيرا، مبينا أن البرنامج، الذي قدمه على ”يوتيوب“ كان نقطة انطلاقته الحقيقية وهو أول معرفة له بالجمهور.

ورد الحميدي، على الاتهامات، التي وجهت إليه بالإساءة لأهل الجنوب عند تقليدهم، فقال إنه لم يسيء إليهم لكن هذا كان ”كاراكتر“ يتم تنفيذه، متمنيا ألا يخرج عن إطار التمثيل وكان التقليد وقتها شيئا جميلا، حسب وصفه.

وأرجع الحميدي، الفضل في دخوله عالم التمثيل للفنان خلف الحربي، مبينا أنه يعتبر الفنان محمد عبده، فنان العرب والإنسان الذي تربى على فنه وأغانيه.

وعقب أنه يمكن العمل والنجاح في الكوميديا بعيدا عن النجم السعودي ناصر القصبي، مردفا أن أهم موهبة صاعدة على الساحة السعودية حاليا هي تغريد الهويش.

وصنف الحميدي، نفسه من بين نجوم الكوميديا في السعودية، منوها إلى أنه لم يحدث معه خلافات في أعمال كوميدية، كما أوضح أن ابن ابنته ”بشاير“ هو نقطة ضعفه من بين أبنائه.

وأضاف أنه يطمح للقيام بدور البطولة المطلقة أو عمل سينمائي، مبينا أن أهم مشكلة تواجه العمل السعودي هي النص، كما ذكر أن أكثر ما يستفزه الغموض، وما يثير ضيقه الهاشتاغات المسيئة في موقع ”تويتر“.