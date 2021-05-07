الفنان محمد العجيمي: بعض المسرحيات تقدم عروضا خادشة للحياء.. ولهذا السبب اعتذرت عن "دفعة بيروت"

انتقد الفنان الكويتي محمد العجيمي، لجوء بعض المسرحيات التي تقدم حاليا، إلى تقديم ”أفيهات خادشة للحياء“ من أجل إضحاك الناس.

وقال محمد العجيمي، في لقاء تلفزيوني، إن ”الفنان عندما يفلس فنيا يتجه إلى المحظورات والإسفاف حتى يضحك الناس“.

وأشار إلى أن ”غالبية الحضور لمسرحياته كانوا سيدات وأطفال، وكانوا يضحكون من قلوبهم مع الافيهات النظيفة التي تلامس جروحهم وأفكارهم ومعتقداتهم“.

وحول سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل ”دفعة بيروت“، أوضح الفنان الكويتي الشهير أن ”عدم تقديره ماديا دفعه للاعتذار، خاصة أن العرض كان سيء جدًا ولم يحترم اسمه ولا تاريخه ولا عطائه الفني“، على حد قوله.

من جانب آخر، بين محمد العجيمي أن سبب عدم تعاونه مع الفنانة حياة الفهد، هو عدم عرضها عليه أي مسلسلات لكي يشاركها بالبطولة، موضحا أنها عرضت عليه دورا بمسرحية ”شيكات بدون رصيد“ ولكن الأجر كان ”سيء جدا“ فرفض العمل بالمسرحية.