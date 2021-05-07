سمية الخشاب تعلن طي صفحة الخلاف مع ريم البارودي

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب، طي صفحة الخلاف مع مواطنتها ريم البارودي، بعد قرابة عامين من الخلافات والمناوشات الكلامية بينهما.

وقالت الخشاب في مداخلة هاتفية عبر برنامج ”التاسعة“ على شاشة التلفزيون المصري، إن ”الماكيير، الخاص بريم البارودي، كان سببا في ذلك التصالح، لأنه يعمل معها أيضا“.

وأضافت: ”كلمتني ريم في رمضان، لأن الماكيير بتاعها هو نفس الماكيير بتاعي، وكانت لطيفة جدا وطلبت منه أن يعطيني الهاتف، وقالت لي كل سنة وأنت طيبة“.

وتعود الخلافات بين سمية الخشاب وريم البارودي، على خلفية علاقة كل منهما بالفنان أحمد سعد، حيث تزوجت منه الأولى وتم اتهامها بأنها أفسدت زيجته من الثانية، ووقتها ردت الخشاب بأنها لم ترتبط بسعد إلا بعد ثبوت طلاقه من ريم.