إصابة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي، إصابته وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن العوضي، الجمعة، أنهما اكتشفا إصابتهما بالفيروس، بعد أيام من انتهائهما من تصوير مسلسل ”اللي ما لوش كبير“ الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وأكد العوضي أن الفحوصات أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا بعد ظهور بعض الأعراض عليهما.

وأوضح أحمد العوضي، أنهما ”في حالة صحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي ويتبعان بروتوكولا علاجيا، وفقا لما أقرته وزارة الصحة المصرية“.

يذكر أن مسلسل ”اللى ملوش كبير“، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وفتوح أحمد، وغيرهم.