بعد ضجة واسعة.. إعلامية كويتية ترد على "فبركة" تقرير "التحرش" بها (فيديو)

كشفت الإعلامية والصحفية الكويتية بيبي الخضري حقيقة ما تردد حول فبركتها لتقرير التحرش، الذي قامت بتصويره.

ويظهر في التقرير تعرض الخضري للتحرش اللفظي خلال وقوفها بالشارع من جانب عدد من الشباب، ما أحدث ضجة كبيرة بالشارع الكويتي ووصل الأمر إلى مجلس الأمة الكويتي، إذ طالب عدد من النواب بسن قانون حاسم يجرم التحرش.

وقالت الخضري، في مقابلة ببرنامج ”حمد قصص“، إن ”كل ما فعلته هي أنها ارتدت ملابسها، ونزلت وقفت في الشارع وطالبت المصور بأن يقف من بعيد ويسجل بالكاميرا ما سيحدث، وتم التصوير خلال 5 أيام“.

وأضافت أن ”كل ما يتردد حول أن الشباب الذين قاموا بمغازلتها بالفيديو ممثلون تابعون لها غير صحيح بالمرة“.

وأشارت إلى أنها ”اضطرت لتشويش وجوه كل من تحرش بها في الشارع، وغيّرت أصواتهم خوفًا من المساءلة القانونية، لكن هم شباب عاديون لا تعرفهم“.

وحول ما تردد أنها قامت بالتصوير فيما يطلق عليه ”شارع الحب“ في الكويت، وبالتالي من الطبيعي أن يحدث ذلك لها، أكدت أنها ”سجلت في منطقة الدائري الثاني وهي تحتوي على مناطق سكنية على الجانبين، وبالتالي لا يهمها ماذا يطلق عليه بالحقيقة“.

وذكرت أنها ”تعرضت لانتقادات كذلك بسبب تكملة التقرير، الذي صورته خلال قيادتها للسيارة، وأظهر كم التحرشات التي تعرضت لها من سيارات ودراجات نارية، إذ قال البعض إنها كانت تشغل أغاني بصوت مرتفع ولذا تعرضت للتحرش، وهو ما نفته“.

وأكدت الخضري أنها ”تتعرض في الحقيقة لمثل هذا التحرش اللفظي والمعاكسات، ولا تتعرض لها الفتيات فقط، ولكن أحيانًا الرجال أيضًا“.

وبينت أنها ”تعرضت لموقف صعب خلال تصويرها تقرير التحرش بسيارتها؛ لأن إحدى السيارات رأت الكاميرا التي تصورها بالسيارة التي خلفها، وهنا قام الشابان بالنزول من السيارة وتهديد المصور، وحاولا ضربه حتى يحذف أي مقاطع يظهران فيها“.

وأضافت أنها طالبت زملاءها في الجريدة بالنزول وقاموا بمواجهة الشابين، وقامت في النهاية بحذفهما نهائيًا من التقرير.