نجم الأهلي مروان محسن يعتدي على رامز جلال بعد اكتشاف "مقلب" برنامجه (فيديو)

انهار لاعب الفريق الأهلي المصري مروان محسن، بعد سقوطه في مقلب مواطنه الفنان رامز جلال، وقفزه في المياه من مسافة بعيدة.

وكانت البداية مع استدراج مروان في برنامج ”رامز عقله طار“ بإيهامه بالمشاركة في إعلان لمدينة ترفيهية في المملكة العربية السعودية، وقيام الفنان السعودي حسن عسيري باستقبال الضيف على باب المدينة الترفيهية وارتداء زي ”الحماية من الغرق“ ثم ممارسة بعض الألعاب لإخراج الضيف من أي شك حتى تأتي فقرة القفز في المياه.

ولحظة وصل مروان للكبسولة التي يجري فيها المقلب قام رامز بممارسة فقرة استفزاز الضيف بشد بنطاله ورشه بالمياه، بينما كان ردة فعل اللاعب غاضبة ويحاول إبعاده عنه ويستغيث لإنقاذه.

ولم تفلح محاولات مروان حتى تم دفعه للسقوط في المياه وخلفه رامز، وفوجئ بأنه سقط في برنامج رامز بعدما كشف الأخير عن وجهه فما كان من اللاعب إلا أن غضب واعتدى عليه وسحبه وأسقطه في المياه.

يذكر أن برنامج مقلب رامز جلال يقام بإحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، ويعتمد على استقبال النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.