بشار الشطي: الإعلانات أخذتني من الغناء.. ولهذه الاعتبارات انسحبت من "دفعة بيروت" (فيديو)

قال الممثل والملحن والمغني الكويتي بشار الشطي، إن شركة إنتاج الإعلانات الخاصة به والتي يقوم من خلالها بابتكار أفكار إعلانات وغنائها وتلحينها فعلا أخذته من الغناء، وبسببها ابتعد عن تقديم أي ألبومات جديدة منذ 10 سنوات.

وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أنه يعشق تصميم الإعلانات للغاية ويرى فيها تحديا وإبداعا لأنه يجب أن يساعد في إنجاح منتج من خلال إعلان يدوم من 30 ثانية إلى دقيقة بالكثير، نافيا ما تردد حول أنه يميل للإعلانات لأن أرباحها أكثر من الغناء.

وأوضح الشطي أنه يستعد لإصدار ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة بعد الهدوء من جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه يحب الإنفاق ببذخ على أغانيه حتى تكون مختلفة ومتميزة.

وشدد على أنه لم يندم مطلقا على قرار انسحابه من مسلسل ”دفعة بيروت“ رغم مشاركته ببطولة ”دفعة القاهرة“، موضحا أنه انسحب لاعتبارات فنية ومهنية وأخلاقية ولم يتسرع بقراره.

وأشار بشار الشطي إلى أنه يستعد لتلحين أغنية جديدة لمواطنه الفنان عبد الله الرويشد، وستكون من كلمات شقيقه يوسف، مضيفا أنه يتمنى التعاون مجددا مع الفنانة أحلام وتلحين أغنية لها.

وكشف الشطي أنه يقوم بتجهيز أغنية جديدة مع الفنانة مرام البلوشي تعود بها للغناء بعد غياب، متمنيا التعامل مستقبلا مع الفنانة المصرية أنغام.

وأكد بشار الشطي أنه يرفض الغناء في أعماله الفنية لأنه يرى أنها فكرة مستهلكة أن يكون ”الممثل المطرب“، موضحا أنه قام بالغناء مرة واحدة في مشهد بمسلسل ”كنة الشام“ ولن يعيد هذا الأمر مجددا.