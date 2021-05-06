حمد قلم: لا أفكر بتقديم الفوازير وأصالة غنت تتر برنامجي دون مقابل (فيديو)

أكد الإعلامي الكويتي حمد قلم أنه لا يفكر مطلقا بتقديم الفوازير رغم تقديمه بعض الاستعراضات خلال برامجه المتنوعة.

وأوضح الإعلامي الكويتي أن فكرة الفوازير عامة ”عفا عليها الزمن“، وحتى إذا قدمتها النجمتان نيللي وشريهان مجددا فلن تنجح لأن ذوق الجمهور تغير.

وقال حمد قلم في مقابلة تلفزيونية إنه أصر على أن تكون حلقات برنامجه الرمضاني الجديد ”حمد قصص“ عبارة عن 20 دقيقة فقط وليس أكثر، لأنه يريد تقديم ”السهل الممتنع“، وأن يتواكب مع العصر الحالي الذي أصبح فيه الناس يتابعون فيديوهات على تطبيق ”سناب شات“ تتكون من ثوان قليلة.

وكشف الإعلامي الكويتي أن الفنانة أصالة قامت بغناء ”تتر“ برنامجه الجديد دون أي مقابل، وقالت له إنها رسالة حب منها له وللشعب الكويتي الذي تعشقه وتحب التفاعل معه خلال حفلاتها.

وكشف أن أصالة قامت بتسجيل ”التتر“ وإرساله له رغم أنها كانت تتماثل للشفاء من وعكة صحية وقتها.

وأشار حمد قلم إلى أنه يعتبر حلقته عن معاناة أبناء السيدات الكويتيات المتزوجات من جنسيات أخرى من أهم حلقات برنامج ”حمد قصص“ لأن عددهن يصل إلى 20 ألف سيدة، ويتمنى من قلبه أن يساعدهن.

وحول ما يتردد عن وجود خلاف بينه وبين الفنان طلال السمندان، الشهير بطلال سام، أوضح حمد قلم أن الأمر لا يعدو أكثر من خلاف في الرأي على ”تويتر“ بعدما قام طلال سام بانتقاد بعض آرائه واتهمه بالعنصرية، حيث احتد الكلام بينهما في التعليقات ومن وقتها لا يوجد أي حوار بينهما.