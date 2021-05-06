بعد شفائه من كورونا.. باسم ياخور: عشت أياما صعبة وصحتي أصبحت "ممتازة"

كشف الفنان السوري تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن منذ أيام عن إصابته بوعكة صحية شديدة دون أن يوضح تفاصيل هذا المرض.

وقال باسم ياخور، في مقابلة تلفزيونية عبر ”زووم“، عبر قناة ”ام بي سي 4″، إنه ”بعد انتهائه من تصوير مسلسله على صفيح ساخن بـ48 ساعة، ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وأحمد الله أن الإصابة لم تكن خلال التصوير وإلا كان سيتم تعطيل تصوير المسلسل وبالتالي لا يمكن استكمال عرضه خلال رمضان“.

وأكد أن صحته حاليا أصبحت ”ممتازة“، مضيفا أنه ”عاش أياما صعبة لكنه نجح في النهاية في الانتصار“ على الفيروس.

وحول ما تردد على رفضه المشاركة بمسلسل ”الكندوش“، أوضح أنه لم يتلق عرضا رسميا من الشركة المنتجة ولكنه كان عرضا وديا من المخرج ورفضه لأنه كان قد ارتبط بالفعل بمسلسل ”على صفيح ساخن“.

وأضاف باسم ياخور، أنه تورط عاطفيًا بسيناريو ”علي صفيح ساخن“ فور قراءته له لأنه مكتوب بشكل مشوق وحقيقي ومليء بالمشاهد القوية، ويعكس الواقع لذا قرر تحدي نفسه كممثل وتقديم هذه الشخصية الجديدة.