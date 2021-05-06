زهرة عرفات: لهذا السبب أطلقت على نفسي لقب "نجمة البحرين الأولى"

كشفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات سبب تصريحها بأنها هي نجمة البحرين الأولى، مشيرة إلى أنها كانت مستفزة عندما أدلت بهذا التصريح، مؤكدة أنها لم تقصد ذلك.

وأضافت في تصريحات خلال لقاء على قناة ”atv“ الكويتية، أنه ”لا يهمها هذا اللقب، لأنها لو كانت نجمة العالم وشغلها لم يكن بالمستوى المطلوب، لن يفرق معها بشيء“.

وتابعت: ”أنا قلت على نفسي نجمة البحرين الأولى نكاية في البعض“.

من جانب آخر، قالت الفنانة البحرينية المقيمة في الكويت، إن من ضمن شروطها في أي عمل يقدم إليها استبعاد بعض الأسماء الذين وصفتهم بـ ”غير الملتزمين بالوقت“ من موقع التصوير الذي تعمل به.

وكشفت عرفات ”أنها لا تستبعدهم لأسباب شخصية إنما لكونهم غير ملتزمين بالوقت ويغيبون لساعات طويلة على مدى أشهر وهو ما يؤثر عليها في العمل، دون أن تستبعدهم من العمل ككل“.

وأضافت أنها ”من الممكن أن تعذر الشخص لتأخره ليوم واحد أما أن يتأخر الفنان لساعات قد تصل إلى 7 أحياناً على مدى شهرين فهذا غير مقبول لديها وتقوم باستبعاد من تعرف أنهم غير ملتزمين من موقع تصويرها وليس العمل“.

وأشارت إلى أن ”لها شروطها الخاصة عند عرض أي عمل عليها وهو الدور وأسماء من يعملون معها فضلاً عن اهتمامها بترتيب اسمها في العمل“.