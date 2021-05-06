رغم إثارته الجدل.. القضاء المغربي يرفض وقف عرض مسلسل "قهوة نص نص"‎

قضت محكمة مغربية، يوم الأربعاء، برفض دعوى وقف عرض المسلسل الكوميدي ”قهوة نص نص“ الذي يبث على قناة ”الأولى“، وأثار جدلا واسعا.

وقبل أيام، تقدم محام مغربي بشكوى أمام القضاء، طالب فيها بوقف عرض هذا المسلسل الذي يعرض خلال وقت الإفطار، على اعتبار أنه ”يسيء“ لمهنة المحاماة.

وقال المحامي عمر الداودي في شكواه ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، إن هذا المسلسل ”يتضمن مجموعة من المشاهد تسيء لسمعة مهنة المحاماة“.

وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالمغرب (حكومي)، أعلن يوم الأحد، أنه تلقى مجموعة من الشكاوى تقدم بها أفراد وجمعيات وتنظيمات مهنية احتجاجا على ما تضمنته أعمال رمضانية معروضة على القنوات التلفزيونية الوطنية لمشاهد وحوارات تمس ”بمهن معينة ومسيئة لمنتسبيها“.

لكن المجلس أكد أن ”التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة“.