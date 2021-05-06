ريهام سعيد تقرر التنازل عن بلاغها ضد ريم البارودي.. وتوجه رسالة لها

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أنها ستتنازل عن بلاغها الذي قدمته للنائب العام ضد مواطنتها الفنانة ريم البارودي، والذي اتهمته فيه بـ“السب والقذف والطعن في الأعراض“.

ووافقت ريهام سعيد على التنازل عن البلاغ، وذلك في الجزء الثاني من مقابلتها في برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وبوساطة من الأخيرة.

وقالت ريهام سعيد، إن ريم البارودي، ”لا تشعر بالألم الذي تسببت فيه لها، فضلا عن الضرر الذي وقع على أولادها، والفضائح التي تعرضوا لها“.

ورغم قرارها بالتنازل عن البلاغ، أكدت ريهام أنها ”لن تسامح البارودي في الآخرة وستخاصمها أمام الله“.

ووجهت رسالة لريم البارودي قالت فيها: ”رجاء سيبيني في حالي، واعتبريني مت“.

وبدأت المناوشات بين النجمتين المصريتين، في أبريل 2020، بسبب تلميحات رواد السوشيال ميديا بمحاولة سعيد التقرب من طليق البارودي النجم أحمد سعد، ما أشعل فتيل أزمة بينهما، وسط تبادل الشتائم واتهامات الفشل في العمل.

وعلقت البارودي، على أزمتها مع ريهام، في أبريل الماضي، قائلة إن سبب الأزمة هي ”الغيرة“، موضحة أن سعيد ”هي من تغار منها“.