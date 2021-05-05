نسرين طافش تنهار بعد التورط في جريمة قتل بمقلب 5 نجوم (فيديو)

انهارت الفنانة نسرين طافش وأصيبت بحالة من الفزع والرعب، بعد سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، والتورط في جريمة قتل شخص وإصابة آخر.

البداية كانت مع استدراج ”طافش لسباق“ سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، حيث ظهرت النجمة متحمسة في البداية، لكنها أصيبت بشيء من الرعب والفزع لقيادة الفنان محمد الشرنوبي -مشارك في البرنامج – بطريقة متهورة.

وكان المقلب عبارة عن سباق بين سيارة تقودها نسرين طافش بصحبة أحد المشاركين في البرنامج، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة الشرنوبي وأحد مساعديه.

وأثناء السباق اصطدمت السيارة بأحد المواقع واشتعلت النيران فيها، فاحترق السائق وسقط على الأرض وفارق الحياة، في مشهد تمثيلي، بينما ظهر الشرنوبي وهو يتأوه من الإصابة المزعومة.

وخلال الموقف تعمد المشارك في البرنامج استفزاز الفنانة بقوله ”الرجل مات بسببك، مبتعرفيش تسوقي بتسوقي ليه“، بينما كانت الفنانة السورية مذهولة مما حدث وتحاول طلب الإسعاف وتصرخ حين تسمع صوت المفرقعات.

وأثناء وضع الشرنوبي رأسه عليها وهو مصاب كانت طافش مستغربة من تواجد البعض حولها واتهامها بارتكاب الجريمة، وفي النهاية كشف الشرنوبي تفاصيل المقلب خشية أن تدخل ضيفته في حالة نفسية عصيبة.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم ”صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي“، وغيرهم.