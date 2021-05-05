نسرين طافش تنهار بعد التورط في جريمة قتل بمقلب 5 نجوم (فيديو)

انهارت الفنانة نسرين طافش وأصيبت بحالة من الفزع والرعب، بعد سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، والتورط في جريمة قتل شخص وإصابة آخر.
البداية كانت مع استدراج ”طافش لسباق“ سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، حيث ظهرت النجمة متحمسة في البداية، لكنها أصيبت بشيء من الرعب والفزع لقيادة الفنان محمد الشرنوبي -مشارك في البرنامج – بطريقة متهورة.
أنتي عايزة محامي ينجدك! نسرين طافش قتلت السواق ودمرت شرنوبي#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR#محمد_شرنوبي #نسرين_طافش@NESREENTAFESH @Sharnouby
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— MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2021
وكان المقلب عبارة عن سباق بين سيارة تقودها نسرين طافش بصحبة أحد المشاركين في البرنامج، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة الشرنوبي وأحد مساعديه.
وأثناء السباق اصطدمت السيارة بأحد المواقع واشتعلت النيران فيها، فاحترق السائق وسقط على الأرض وفارق الحياة، في مشهد تمثيلي، بينما ظهر الشرنوبي وهو يتأوه من الإصابة المزعومة.
وخلال الموقف تعمد المشارك في البرنامج استفزاز الفنانة بقوله ”الرجل مات بسببك، مبتعرفيش تسوقي بتسوقي ليه“، بينما كانت الفنانة السورية مذهولة مما حدث وتحاول طلب الإسعاف وتصرخ حين تسمع صوت المفرقعات.
هموت يا نسرين؟ كنت جايب شورت أحمر السنة دي ونفسي ألبسه#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR#محمد_شرنوبي #نسرين_طافش@NESREENTAFESH @Sharnouby
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/IW9Ikm5oYs
— MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2021
وأثناء وضع الشرنوبي رأسه عليها وهو مصاب كانت طافش مستغربة من تواجد البعض حولها واتهامها بارتكاب الجريمة، وفي النهاية كشف الشرنوبي تفاصيل المقلب خشية أن تدخل ضيفته في حالة نفسية عصيبة.
ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.
وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم ”صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي“، وغيرهم.
عايزك تسوقي كده! شرنوبي جاهز لنسرين طافش بالدم والنار#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR#محمد_شرنوبي #نسرين_طافش@NESREENTAFESH @Sharnouby
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/CsjHlk8dXa
— MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2021