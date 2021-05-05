سجن الفنان التونسي بشير بعد اعتدائه على مواطن وكسر يده

أمرت النيابة العامة في تونس، اليوم الأربعاء، بسجن الفنان الشاب بشير، على خلفية اعتدائه بهراوة على مواطن تونسي وكسر يده.

وأحالت النيابة العامة ملف الشاب بشير إلى فرقة الأمن بمنطقة العمران في العاصمة تونس، وأمرت بسجنه مع وشابين آخرين تورّطا معه بالاعتداء واستخدام العنف الشديد بحق مواطن تونسي.

وتتمثل تفاصيل القضية في حصول خلاف بين شابين وشاب آخر داخل محل تجاري في حي الانطلاقة بالعاصمة تونس، فتدخل الشاب بشير بين الطرفين لفض الخلاف والمعركة بينهم، عندها حصل خلاف بينه وبين الشاب الثالث، فاعتدى عليه بواسطة هراوة على يده، مما كاد أن يتسبب بقطعها.

وتم نقل الشاب المعتدى عليه إلى مستشفى ”شارل نيكول“ في العاصمة تونس، ليخضع لعملية جراحية، وتطلبت حالته الصحية شهادة طبية بوجوب بقائه تحت المراقبة الصحية لمدة 20 يومًا.

يذكر أن الشاب بشير دخل السجن، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أن اعتدى على رئيس محطة الإقلاع في مطار جربة، بالعنف المادي واللفظي وبقي في السجن لمدة شهرين.