إصابة الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بفيروس كورونا (فيديو)

أصيبت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، حيث اكتشفت إصابتها بالفيروس عن طريق الصدفة.

وقالت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”كانت تتحضر لإجراء عملية وطلب منها فحص كورونا، لتكتشف إصابتها به“.

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وأكدت الدكتورة خلود أنها لا تعاني أعراضا سوى ”السعال“، ولا يوجد ارتفاع في درجة الحرارة، معقبة أنها ستلتزم العزل المنزلي لمدة 10 أيام.

وأوضحت الدكتورة خلود أنها ستقوم بإجراء فحص جديد بعد مرور أيام العزل، للوقوف على تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية، منوهة بأن عمليتها الجراحية تأجلت لمدة شهر.