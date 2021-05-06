الإعلامي المصري مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح

انتقد الإعلامي المصري مفيد فوزي، طريقة لعب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ورأى فوزي خلال لقائه ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن محمد صلاح ”يخاف كثيراً من الاحتكاك والاشتباك بالملعب أثناء المباريات حتى لا يصاب، لذا يفضل انتظار الكرة تأتي إلى قدمه دون معاناة منه“.

لكن فوزري أكد أن صلاح ”موهبة كروية عظيمة“.

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وردا على سؤال حول رأيه في ”ظاهرة محمد رمضان“، أجاب فوزي بشكل مقتضب، قائلا إن الممثل المصري ”يريد أن يكون حديث المدينة“.

كما رد فوزي على اتهامه بـ“خيانة الأمانة لإفشاء أسرار النجوم من أصدقائه بعد رحيلهم“، في إشارة إلى كشفه زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني.

وقال الإعلامي المصري: ”أشيع عن عبدالحليم كلام ليس جيدا أثاره بعض الغاضبين من شهرته حتى بعد وفاته“.

وأضاف أنه ”نشر خبر الزواج وسعاد حسني ما زالت حية“، مؤكدا أن عبدالحليم حافظ لو عاش أكثر كان سيكشف عن زواجه.

وأضاف: ”كانت قصة حب كبيرة لدرجة عندما مرض العندليب قال لسعاد إنه مريض وهي ليست ممرضة، وعرضت عليه أن تبقى معه؛ لكنه فاجأها بأن فنه هو الأهم، ما أثار انزعاجها“.

https://web.facebook.com/1474213569461158/videos/1215524805545964