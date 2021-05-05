رد فعل غريب من أسماء لمنور بعد اكتشاف مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

أبدت المغنية المغربية أسماء لمنور رد فعل غريبا عقب اكتشافها مقلب الفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

ووجهت أسماء لمنور نظرة غريبة للفنان رامز جلال بعد الكشف عن وجهه بإزالة القناع، حيث رفضت حديث رامز، ثم ظلت تضحك بسبب حديث رامز عن قفزتها الغريبة من الكابينة المعلقة بعدما تعطلت فيها.

واحتوى رامز جلال غضب أسماء لمنور، قبل أن تدعو الجمهور لمشاهدة الحلقة، وغنت قائلة: ”رامز جلال خلاها خل.. وجابنا هنا علشان نتشل“، مستبدلة كلمة ”نتبل“ بكلمة ”نتشل“.

ودخلت أسماء لمنور في نوبة صراخ وظلت تسب رامز جلال وفريق برنامجه، بعدما تعطلت الكابينة بهم، غير أن فريق البرنامج قذفها بقوة من الكابينة كأنهم يرمون بها بدلا من القفزة المعتادة لنزول حمام السباحة.

وكان رامز جلال قد سخر من ملابس أسماء لمنور، وهو خلف الكواليس فقال: ”دي مش لابسة لبس ملاهي أبدا، دا إيشارب دا ولا جاكت ولا كفرتة، دي مش لابسة جزمة دي لابسة f16“.

وفي مقدمة الحلقة قال رامز جلال، عن ضحيته: ”مطربة جميلة ذات صوت عذب، فهي مغربية المنشأ خليجية الهوا، معانا النهاردة فانوس الطرب الأصيل، أسماء لمنور“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.