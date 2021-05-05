رد فعل غريب من أسماء لمنور بعد اكتشاف مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

أبدت المغنية المغربية أسماء لمنور رد فعل غريبا عقب اكتشافها مقلب الفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.
ووجهت أسماء لمنور نظرة غريبة للفنان رامز جلال بعد الكشف عن وجهه بإزالة القناع، حيث رفضت حديث رامز، ثم ظلت تضحك بسبب حديث رامز عن قفزتها الغريبة من الكابينة المعلقة بعدما تعطلت فيها.
مقلب مضحك في #أسما_لمنور في #رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا #رامز_جلال@GEA_SA@ramezgalal @AsmaLmnawar
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— MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2021
واحتوى رامز جلال غضب أسماء لمنور، قبل أن تدعو الجمهور لمشاهدة الحلقة، وغنت قائلة: ”رامز جلال خلاها خل.. وجابنا هنا علشان نتشل“، مستبدلة كلمة ”نتبل“ بكلمة ”نتشل“.
ودخلت أسماء لمنور في نوبة صراخ وظلت تسب رامز جلال وفريق برنامجه، بعدما تعطلت الكابينة بهم، غير أن فريق البرنامج قذفها بقوة من الكابينة كأنهم يرمون بها بدلا من القفزة المعتادة لنزول حمام السباحة.
خوف #أسما_لمنور في كبسولة الهوب دروب في مقلب رامز عقله طار#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا #رامز_جلال@GEA_SA A@ramezgalal @AsmaLmnawar
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/iSM2oY8aol pic.twitter.com/7gEtHOqjjr
— MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2021
وكان رامز جلال قد سخر من ملابس أسماء لمنور، وهو خلف الكواليس فقال: ”دي مش لابسة لبس ملاهي أبدا، دا إيشارب دا ولا جاكت ولا كفرتة، دي مش لابسة جزمة دي لابسة f16“.
وفي مقدمة الحلقة قال رامز جلال، عن ضحيته: ”مطربة جميلة ذات صوت عذب، فهي مغربية المنشأ خليجية الهوا، معانا النهاردة فانوس الطرب الأصيل، أسماء لمنور“.
رد فعل #أسما_لمنور بعد مقلب #رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا #رامز_جلال@GEA_SA @ramezgalal @AsmaLmnawar
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/iSM2oY8aol pic.twitter.com/Rx00bylB0k
— MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.