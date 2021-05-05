مشهد أحضان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في "اللي ملوش كبير" يثير اهتمام المتابعين (صور)

تصدر الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد احتضانهما لبعضهما البعض الذي جمعهما خارج السجن، بعد براءة ”غزل“ التي تجسد شخصيتها ياسمين ضمن سياق مسلسلهما الرمضاني ”اللي ملوش كبير“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد على نطاق واسع، والذي تدور أحداثه حول الخديوي الذي استطاع إيجاد دليل براءة ”غزل“، التي حكم عليها بالبراءة، وأثناء خروجها من السجن كان في انتظارها الخديوي، الذي احتضنها بقوة وبمشاعر فياضة في المشهد، وهو ما أعجب الجمهور ليصفوه بـ“الحضن الحلال“ نظرا لأنهما متزوجان.

من ناحية أخرى، كشفت ياسمين عبد العزيز عن تعرض أحمد العوضي لموقف محرج خلال تصوير المشهد، مؤكدة أنه اصطدم بها بقوة خلال اندفاعها نحوه، الأمر الذي تسبب في موجة من الضحك بلوكيشن التصوير.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الرسمية بـ ”إنستغرام“ صورة للعوضي وهو ممسك بفمه من قوة الصدمة، وعلقت قائلة: ”الخديوي أخد بالروصية، الحضن الحقيقي“.

لا لا لا 😭😭😭😭 بعتزلهم

يا خوفي المؤلف يموت غزل والخديوي ينتقم ..

انت بس شفتي حضنهم لبعض 💔😭😭😭😭 pic.twitter.com/ozneYG6y2B — Amal♒ (@amalremy) May 4, 2021

وأضاف آخر : ”‏الست تحب الراجل اللي يقولها 6 حاجات مُهمه، معاكي، متخافيش، أنا ف ضهرك، أنا وراكي، أنا هتحدى العالم علشانك، أنا هعمل المستحيل علشانك، المشهد ده جميل أوي أوي حرفياً“.

الست تحب الراجل اللى يقولها 6 حاجات مُهمه

معاكى

متخافيش

انا ف ضهرك

أنا وراكى

أنا هتحدى العالم علشانك

أنا هعمل المستحبل علشانك

– المشهد ده جميل اوى اوى حرفياً ❤❤#اللي_مالوش_كبير pic.twitter.com/aC9OtCwZxT — mohamed (@mohamed78734469) May 5, 2021

وعلق متابع آخر قائلا: ”‏لا والله ده ما هو تمثيل أبداااا، ده بحق وحقيقي اللي مالوش كبيبير“.

لا والله ده ما اهو تمثيل ابداااا ده بحق وحقيقى ♥️#اللي_مالوش_كبير pic.twitter.com/foO9LVNmix — بكيزة هانم كعب الغزال (@Soo83575453) May 5, 2021

يذكر أن مسلسل ”اللي ملوش كبير“ من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة ”سينرجي“، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبد الغني، وآخرون.