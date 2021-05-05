أحمد فهمي: خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر أثر على متابعة "وكل ما نفترق" (فيديو)

قال الفنان المصري أحمد فهمي، إن الخلاف الذي وقع بين النجمتين ريهام حجاج وآيتن عامر، في كواليس تصوير مسلسل ”وكل ما نفترق“، الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، أثر على نسبة متابعته من جانب الجمهور.

وأضاف فهمي، في مقابلة تلفزيونية عبر ”زوم“، من خلال برنامج ”تفاعلكم“ الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي عبر قناة ”العربية“، أنه اختار المشاركة في هذا العمل من بين 4 مسلسلات تم عرضها عليه قبل شهر رمضان.

وبرر سبب اختياره، أنه يرغب في تكرار العمل مع المخرج كريم العدل، كما أن مؤلف العمل هو محمد أمين راضي، فضلا عن رغبته في العمل مع باقي الأبطال المشاركين.

وشدد فهمي على أن الخلافات داخل كواليس أي عمل من الوارد أن تحدث في الكثير من الأعمال، مبينا أن خلافات آيتن وريهام أثرت بشكل ما على تقبل الجمهور للمسلسل.

وأشار إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لريهام وآيتن حيث تربطهما علاقة صداقة قوية وكذلك زوجاهما صديقان له، معقبا أن ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر، ولكن ما يبقى هو العمل.

وبين أنه يجسد خلال المسلسل شخصية ”حسام“ وهو شخص مليء بالشر، لكنه يحاول التطهر وتغيير حياته للأفضل، معقبا أن لديه شعورا بعدم انتمائه إلى عائلته، كاشفا أن الحلقات المقبلة ستشهد تحولا في مجريات الشخصية.

وتطرق للحديث، عن مشاركته كضيف شرف في حلقات مسلسل ”الاختيار 2″، إذ عبر عن سعادته بالتجربة، لاسيما وأنه اعتذر عن الظهور في الجزء الأول بسبب إطلاقه لحيته حينها وارتباطه بتصوير مسلسل ”أسود فاتح“.

وبين أن المخرج بيتر ميمي، تواصل معه قبل بدء تصوير ”الاختيار 2″، الأمر الذي جعله متحمسا للتجربة، في ظل صداقة تجمعه ببطلي العمل أحمد مكي وكريم عبد العزيز، فضلا عن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

مسلسل ”وكل ما نفترق“، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم، وغيرهم، وهو قصة محمد أمين راضي، ومن تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.