آخر تطورات الوضع الصحي لسمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز (فيديو)

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، حيث يرقد الثنائي في المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق ما كشف الطبيب حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات تلفزيونية فإن دلال عبدالعزيز، لازالت في المستشفى تتلقى العلاج وتشهد الحالة تأرجحا بين الاستقرار وعدمه، متمنيا أن تستقر حالتها ويكتب الله لها الشفاء.

وبشأن الفنان سمير غانم، أكد أنه يشرف على حالته الصحية، مبينا أن وضعه يشهد ”خللا“ و لم يتم السيطرة عليه بعد.

وأكد حسام حسني، أن الإعلامي وائل الإبراشي يتمتع بحالة صحية جيدة وسيعود للشاشة قريبا، معقبا أنه يتماثل للشفاء وتم رفع الأوكسجين عنه، وسيطمئن الجميع عليه بشكل نهائي وكذلك على على دلال عبد العزيز وسمير غانم، قريبا.

وكان قد نقل الفنان سمير غانم، إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، حيث لحق بأفراد أسرته ”زوجته دلال عبدالعزيز وابنتيه إيمي سمير غانم التي تتواجد في المستشفى، ودنيا سمير غانم التي تماثلت للشفاء مؤخراً“.