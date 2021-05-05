مبارك المانع يرد على اتهامه بإنتاج أعمال دون المستوى لعبد الناصر درويش (فيديو)

نفى الفنان والمنتج الكويتي مبارك المانع، ما تردد حول أن العملين اللذين قام بإنتاجهما لمواطنه الفنان الكوميدي الشهير عبدالناصر درويش، كانا دون المستوى ولا يليقان بتاريخه، مؤكدًا أنهما حققا مشاهدات مرتفعة للغاية خلال عرضهما على القنوات المختلفة.

وأكد مبارك المانع، أن عبدالناصر درويش، لديه رغبة في التواجد مع الجيل الجديد واتباع الطريقة الحديثة في الكوميديا، موضحًا أنه قام باختيار طاقم عمل كامل من نجوم الصف الأول سواء الشباب أو الكبار حتى يكون حضوره قويا.

مبارك المانع يتكلم عن الانتقادات اللي وصلت له بأن الأعمال اللي رجع فيهم عبدالناصر درويش (من إنتاج مبارك)، ما كانت بالمستوى المطلوب.. الرد 👇🏼

–#علي_ونجم pic.twitter.com/kfEAlNDu2D — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 4, 2021

وقال الممثل الكويتي الشاب إنه يرفض آراء بعض الناس أنه كان عليه أن لا يدخل عالم الإنتاج وهو شاب حاليًا، وينتظر حتى يكون لديه تاريخ سنوات من العمل الدرامي، موضحًا أنه إذا كان لديه الطاقة والقدرة والفكر حاليًا فما الذي يمنعه من الإنتاج فقد لا تكون لديه هذه المعطيات عندما يكبر.

مبارك المانع يتكلم عن الإنتاج 💸

–#علي_ونجم pic.twitter.com/ik3b0CpSmd — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 4, 2021

وشدد مبارك المانع أن مسلسل ”ياما كان وكان“، كان بمثابة الدرس له لأنه بذل مجهودا كبيرا حتى يكون متكاملا من حيث عدد النجوم المشاركين بالعمل والأزياء والديكور والأفكار المطروحة به.

وأضاف أنه تعلم العديد من الدوس الشخصية من وراء هذا العمل لأن التعامل مع هذا الكم من النجوم كان ”مصيبة“ ويهذب ويؤدب أي منتج لأنه يجب أن يعامل الجميع بشكل واحد.

وأشار مبارك المانع، إلى أن كل النجوم تلقوا أجورهم عن العمل ولم يعمل معه أحد كمجاملة دون أجر، مؤكدًا أن عمل نجوم معه دون أجر يهز صورته وسمعته بالوسط الفني.