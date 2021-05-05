بعد ظهوره المفاجئ في "موسى".. حرب تعليقات بين أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب

أثار الفنان المصري أحمد سعد، وزوجته السابقة الفنانة المصرية سمية الخشاب، ضجة ”عارمة“، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اشتعال حرب بينهما بطريقة غير مباشرة، على خلفية ظهور الأول في إحدى حلقات مسلسل ”موسى“، المعروض ضمن سباق دراما رمضان الجاري، ويقوم ببطولته محمد رمضان، وأمامه سمية الخشاب.

واشتعلت مواقع التواصل بسبب موقف الثنائي ”سعد والخشاب“، بعد غناء أحمد سعد، في حفل زفاف طليقته سمية الخشاب، التي تجسد شخصية ”حلاوتهم“، على ”موسى“، الذي يجسده محمد رمضان.

وبينما قام الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتداول صور من حفل الزفاف وأخرى تجمع محمد رمضان بهما وصورة وهو يحمل سمية الخشاب ويقف أحمد سعد بجانبهما مبتسما، كان للثنائي حربا أخرى عبر حساباتها الخاصة.

ونشر أحمد سعد صورة ساخرة لطليقته عبر خاصية ”الاستورى“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“، صورة كان محمد رمضان يحمل فيها سمية الخشاب، تاركا تعليقا اعتبره البعض مهينا فقال: ”لما تدي لصاحبك الكانز وانت تأفف فيه“.

وسرعان ما ردت سمية الخشاب، من خلال حسابها على موقع ”تويتر“ إذ نشرت صورة تضمنت شكل ”قرنين“ ما اعتبره الجمهور إسقاطا على طليقها، فيما لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث استمر أحمد سعد في نشر الصور الساخرة من طليقته ووصفها بالـ“ex“، ثم صورة لشخصيات كرتونية دون عليها اسم كل منهما بينما وقف محمد رمضان في الوسط يشاهد ما يحدث.

ولم تجد سمية الخشاب، ردا سوى بمنشور على حسابها في موقع ”إنستغرام“ ألمحت فيه إلى فشل زيجاتها السابقة وعدم رضاها عنها، حيث كتبت: ”أول مرة أحس اني عروسة بجد“.

وغردت متابعة تدعى ”منة أشرف“ قائلة: ”‏احمد سعد نزل الاستوري دي امبارح فالنهاردة سمية الخشاب نزلت التويته دي النهايات أخلاق“.

احمد سعد نزل الاستوري دي امبارح

ف انهارده سمية الخشاب نزلت التويته دي 🤔 النهايات اخلاق 😂😂 pic.twitter.com/PnziKft2ht — Menna Ashraf🍒 (@2C_A_L_M) May 4, 2021

وأضاف مغرد يدعى ”محمد عباس“ : ‏“بغض النظر عن الإسفاف والتدليس في جميع مسلسلات رمضان إلا إني شوفت الصورة دي وعرفت إن ده الفنان أحمد سعد بيرقص في مشهد عبارة عن زفاف اتنين فنانين المريض نفسيا وسمية الخشاب (طليقة) أحمد سعد في الحقيقة والاتنين فضحو بعض بعد طلاقهم في كل الميديا السؤال. الفلوس تقدر تكون الصورة دي؟“.

بغض النظر عن الإسفاف والتدليس في جميع مسلسلات رمضان

الا اني شوفت الصورة دي وعرفت ان ده الفنان أحمد سعد بيرقص في مشهد عبارة عن زفاف اتنين فنانين

المريض نفسيا و سمية الخشاب "طليقة" أحمد سعد في الحقيقة

والاتنين فضحو بعض بعد طلاقهم في كل الميديا

السؤال. الفلوس تقدر تكون الصورة دي ؟ pic.twitter.com/CKuNklntri — سقنن ⚰️👑 رع (@MohamedAbbas010) May 4, 2021

وكتب حساب آخر قائلا: ”‏فرحان فشخ للفنانه سمية الخشاب والله خصوصا أنها عاشت فترة صعبة مع الحاجة ثريا ابو الفضل“.

فرحان فشخ للفنانه سميه الخشاب والله خصوصا انها عاشة فتره صعبه مع الحاجه ثريا ابو الفضل pic.twitter.com/6iNk4GSRmc — أفهم يا صحبى (@_Joe_o) May 4, 2021

وتابع حساب آخر قائلا: ”‏احمد سعد نزل دي سميه الخشاب نزلت له القرون كده دخلنا في الأعراض“.

احمد سعد نزل دي

سميه الخشاب نزلت له القرون 😂😂😂

كده دخلنا في الأعراض 😂😂😂 pic.twitter.com/ZjRB140gyY — #αℓℓємвαу151 (@LmzTgh) May 4, 2021

ويعود السبب إلى محمد رمضان، في اشتعال تلك الحرب بين سمية الخشاب وأحمد سعد، كونه من طلب الأخير للمشاركة في المسلسل، وفق ما أكد في تصريحات تلفزيونية إضافة إلى أنه لم يتقاض أجرا عن ظهوره في ”موسى“.

ويشارك محمد رمضان وسمية الخشاب حاليا في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل ”موسى“، الذي يشاركهما في بطولته عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.