حصة النبهان ترد على منتقدي مشهد احتضانها لوالدها في مسلسل "الناموس" (فيديو)

ردت الفنانة الكويتية حصة النبهان، على منتقدي مشهد احتضانها لوالدها الفنان جاسم النبهان في أحد المشاهد في مسلسل ”الناموس“، معلقة: ”رغم إن الكل يدري إنه أبوي في الحقيقة، ولكن للأسف تويتر صار أزمة حق كل شي يصير في الدراما“.

وأضافت حصة النبهان، في تصريحات تلفزيونية، أن المشهد عبارة عن فتاة احتضنت والدها، متسائلة: ”كيف لمشهد مثل هذا أن يسقط تاريخ فنان بقدر والدي جاسم النبهان، كما ادعى البعض؟“.

وأكدت أنها بالرغم من توضيحها للجميع بأنه والدها، إلا أن البعض قال إن هذه بدعة من المنتج لأن هذا لا يحدث في البيوت، موضحة أنه للأسف هناك من يحاولون تشويه صورتك في الفن وتصيد الأخطاء.

وأوضحت أنها بذلت جهدا كبيرا كي تتعلم لغة الإشارة نظرا لأنها تجسد شخصية ”شيخة“، وهي فتاة من الصم والبكم، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن هذه الفئة لديها حس الفكاهة فضلا عن تمتعهم بقدر كبير من الذكاء.

أما عن أصعب مشهد بالنسبة لها في هذا المسلسل، فهو المشهد الذي تفقد فيه والدها، معقبة أنه بمجرد أن تخيلت ذلك انهارت من البكاء، نظرا لارتباطها الشديد بوالدها جاسم النبهان.

يذكر أن مسلسل ”الناموس“ تدور قصته وأحداثه خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، ويناقش قضايا ومشكلات مجتمعية كانت تحدث خلال تلك الفترة.