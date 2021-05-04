منوعات

فجر السعيد ترد على المشككين في ولائها لأمير الكويت
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 23:18 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 23:35 GMT

فجر السعيد ترد على المشككين في ولائها لأمير الكويت

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على المشككين في ولائها أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وقالت السعيد خلال تغريدة

+A -A
المصدر: مصطفى نجيب- إرم نيوز

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على المشككين في ولائها أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وقالت السعيد خلال تغريدة لها عبر صفحتها على ”تويتر“: ”استقطاع جزء من كلامي عن الأزمة الخليجية قبل حلها ومونتاجها بطريقة تظهر بأني أسيء للمقام السامي حيله الضعيف، فعلاً أثبتوا يا خمه إن عجز حمار أبوكم وما لقيتوا شي علي الا الفبركة“.

وأضافت: ”أعتقد ولائي وحبي وتقديري لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وأثق أنهم يعلمون جيداً.. من تكون فجر السعيد“.

وتابعت: ”اللي يفكر يسيء لي خل يشوفله سالفه غير التشكيك في ولائي لسيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده… هالموضوع صعب عليكم“.

وأكدت أنها أول من يطيع أوامر الأمير، موضحة: ”تاريخي يشهد والكبار يعرفون إن فجر السعيد أول من يطيع وآخر من يعصي والولاء للحكم ورث أبوي وجداني“.

 

 

ووفقًا لفجر السعيد، فإنه جرى اقتطاع جزء من فيديو قديم كانت تتحدث خلاله عن المصالحة الخليجية، قبل أن تتم، أظهرها بأنها تسيء إلى القيادة السياسية في الكويت، وهو ما ردت عليه السعيد برد حاسم لتنفي ذلك الفيديو المفبرك، على حد قولها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play