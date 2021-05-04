حبيب الحبيب يثير ضجة واسعة بتقليده محمد رمضان في "استوديو 21" (فيديو)

أحدث الفنان السعودي حبيب الحبيب، ضجة واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بتقليده الفنان المصري محمد رمضان، عندما ظهر في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، والذي يعرض على قناة ”إم بي سي“.

ولاقى تقليد حبيب الحبيب، لمحمد رمضان، أصداء واسعة بين المتابعين، حيث قام بتقليد حركات ”رمضان“، بعدما ارتدى ملابس كتلك التي ارتداها في فيديو كليب أغنيته ”رايحين نسهر“.

وظهر حبيب الحبيب، وهو يتراقص على موسيقى الأغنية التي لاقت رواجا واسعا عند طرحها، كما افتعل حركات محمد رمضان، بطريقة نال على إثرها إشادة من الجمهور، وما كان مختلفا بينهما فقط هو البنيان الجسماني.

ولم يكتف حبيب الحبيب، بالتقليد في هذا الكليب فقط بل قام بتجسيد ”طيحة“، محمد رمضان عندما سقط على مسرح مهرجان ضيافة عند تكريمه أثناء توجهه لاستلام جائزته، قبل أن يتدارك الموقف المحرج بالنهوض.

وعندما نهض حبيب الحبيب، وجده الجمهور داخل حمام السباحة وهو يرمي بالأموال التي يمتلكها، في تجسيد واضح لمشهد قال رمضان إنه من أحد كليباته القادمة، بعد أن فسره الجمهور أنه سخرية من الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي حصل على حكم بتعويضه ماديا في قضية الطائرة الشهيرة.

ورأى الجمهور أن حبيب الحبيب، نجح في تقمص الشخصية بعدما أثار إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا، معتبرين أنه جسد حركات محمد رمضان بطريقة قريبة إلى حد كبير منه، فيما حظيت ”الطيحة“، على تفاعل أكثر بين الجمهور.

بينما انتزع حبيب الحبيب، إشادات عامة من الجمهور مؤكدين أنه ساهم في إضحاكهم عند كل مرة يقوم فيها بتقليد إحدى الشخصيات المعروفة في الوطن العربي بما يشكل محور اهتمام وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد أحد المتابعين يقول: ”‏‎‎‎هههههه إبداع والله دايم متميز“.

هههههه إبداع والله دايم متميز 👍🏼 — يقيني بالله (@laila36631766) May 4, 2021

وأضاف ”محمد الملا“: ”الطيحة تفوز“.

الطيحه تفوز 😂 — Mohammed Mala (@Aljheny21) May 4, 2021

وعقب مغرد آخر: ”‏‎‎‎مبدع فنان الله يسعده كما ما أسعدنا“.

مبدع فنان الله يسعده كما ما اسعدنا — ان الله مع الصابرين💔 (@olalZE62AQqIQ52) May 4, 2021

ويقدم برنامج ”استوديو 21″، مفارقات طريفة ضمن حلقات منفصلة، يتم تقديمها في شكل كوميديا اجتماعية، من إخراج محمد دحام الشمري.