"سعفان" يفقد أعصابه على المخرج الهندي بعد مقلب البقرة في "5 نجوم" (فيديو)

فقد اليوتيوبر المصري مصطفى البنا، الشهير بلقب ”سعفان“، أعصابه بعد سقوطه في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة ”MBC مصر“ عقب مقلب البقرة.

والمقلب كان عبارة عن استدراج سعفان من قبل الفنان محمد الشرنوبي، لكي يقوم بإعلان لمزرعة ألبان، مع مخرج هندي مزيف، وعندما قابل البنا المخرج الهندي لم يفهم كلامه.

وبدأ سعفان في تصوير الإعلان وهو يشعر بالضيق من المخرج الهندي، لأنه طلب منه إعادة الإعلان أكثر من مرة مع تلقيب سعفان بـ“البقرة“، ليرد عليه سعفان :“أنت قليل الأدب“.

وأثناء الموقف استفزه المخرج الهندي طالبا منه أن يصور وهو يحلب البقرة، ليرفض سعفان رفضا شديدا، واعتدى على المخرج الهندي بزجاجة حليب كبيرة، معلقاً :“لو أبويا طلبها مني هقطع علاقتي بيه، مش هحلب البقرة“.

وبعد ذلك طلب منه المخرج أن يشرب من ببرونة الأطفال، ليرد عليه: ”أنا مشربتهاش وأنا صغير“، وألقى الببرونة على الأرض، وطلب منه أن يعلق في الهواء بواسطة ونش، ورفض سعفان في البداية، لكنه وافق وتم ”تلبيسه“ مثل بقرة ورفعه في الهواء والبقرة أسفله، فجاءت ردة فعله بالصراخ، معلقًا: ”يا نهار أسود، أنتو ناس مش محترمة، نزلوني، يخرب بيت اليوم اللي جيت فيه“.

وفي النهاية كشف الشرنوبي سقوط سعفان في المقلب، ليرد عليه:“أنا تعمل فيا كده؟“.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معًا، الفنانين غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم: صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي، محمود الليثي، كندة علوش، حميد الشاعري، وغيرهم.