هاني رمزي يعود للمسرح بعد غياب 18 عامًا بعرض "أبو العربي"

فاجأ الفنان المصري هاني رمزي الجمهور بالإعلان عن عودته للمسرح من جديد بعد غياب استمر 18 عامًا، وذلك من خلال عرض مسرحية جديدة باسم ”أبو العربي“ في عيد الفطر المبارك.

وشارك هاني رمزي ”أفيش“ العرض المسرحي من خلال حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“، حيث يجسد شخصية ”أبو العربي“، مبينًا أنه سيتم عرضها على مسرح ”جراند طيبة“ بمدينة نصر، على أن يتم التحضير لعرضها في السعودية والإمارات وجميع الدول العربية.

ويشارك هاني رمزي في بطولة مسرحية ”أبو العربي“ داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم وأحمد عز وأحمد فتحي وعمرو عبدالعزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

وكانت آخر مسرحيات هاني رمزي ”كده أوكيه“ التي تم عرضها عام 2003، وحققت نجاحًا باهرًا حينها، كما تم عرضها على التلفزيون ولاقت إعجاب الجمهور، وتعد من أهم المسرحيات في مصر.

ومن المعروف أن اسم ”أبو العربي“ كان لشخصية جسدها هاني رمزي في أحد أفلامه يحمل نفس الاسم، وهي شخصية لشاب كوميدي بورسعيدي يعمل في السوق الحرة، ويسافر إلى إيطاليا للبحث عن وظيفة، ويواجه مشكلات عديدة ويترك حبيبته التي تجسد دورها الفنانة ”منة شلبي“، ثم تساعده فتاة إيطالية ويربح أموالًا عديدة، ويعود إلى مصر لعمل مشروعات وافتتاح قرية سياحية في بورسعيد، ويعود لحبيبته السابقة ويتزوجها في النهاية.