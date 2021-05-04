الفنانة الكويتية حصة النبهان تكشف معاناتها من التنمر على شكلها (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية حصة جاسم النبهان عن تعرضها خلال مرحلة الدراسة المتوسطة للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة؛ بسبب شكلها وشعرها المجعد، وتأثير ذلك عليها والضغط النفسي الذي أصابها آنذاك.

وقالت الفنانة الشابة، في لقاء مع الإعلامي حمد قلم ببرنامج (مع حمد قصص)، إنها واجهت صنفين من الطالبات أيام الدراسة، صنف كان يتقرب لها كونها ابنة الفنان جاسم النبهان، وصنف كان يتنمر عليها بسبب شكلها وشعرها.

وذكرت الفنانة حصة أنها كانت تعاني من هذا التنمر الذي كانت تتعرض له في المنزل أيضًا، كونها تختلف عن شقيقتها التي تتميز بشعر أملس، مبينة أنها كانت تتألم بسبب التنمر على شعرها في الخارج، إلا أنها تخلصت من هذا الشعور حاليًا كونها باتت مميزة بهذا الشعر.

وأضافت أن والدها كان يحاول امتصاص الشعور السلبي الذي كان يصيبها بسبب هذا التنمر، ويثني على شكلها وشعرها المجعد.

وأشارت إلى الإساءة التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات على شكلها، واتهامها من قبل البعض بأنها خضعت لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تخضع للتجميل ورغم ذلك تتعرض للإساءة.

وتطرقت الفنانة الكويتية إلى تأثير اسم والدها عليها، لا سيما في مرحلة دخولها المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شكل لها ضغطًا نفسيًا لنسب أي نجاح لها إلى والدها، ومعاداتها من قبل أشخاص في المعهد واستنقاصهم منها، ونسب أي امتياز لها إلى فضل والدها فقط، مستنكرين الجهد الذي تبذله.