زاهي وهبي يخرج من المستشفى بعد تحسن حالته‎ الصحية (صورة)

خرج الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي، اليوم الثلاثاء، من المستشفى وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي، بعد معاناة كبيرة ومضاعفات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت زوجته الإعلامية رابعة الزيات صورة جديدة لـ“زاهي“ في المنزل، عبر حسابها على إنستغرام، إذ بدا بصحة جيدة، لكنه لم يتخلَ بعد عن جهاز التنفس الصناعي، وكتبت: ”الله كريم، زاهي خرج، اليوم، من المستشفى، ورجّعنا أكسجين البيت على أمل أن نستعيد نعمة الأكسجين الطبيعي قريبًا“.

وأضافت: ”ما زال بحاجة لبعض الوقت كي يتعافى نهائيًا بإذن الله مع تكرار الشكر والامتنان لفائض محبتكم، ودعمكم، وصلواتكم المباركة“.

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وفي الـ17 من شهر أبريل الماضي، طلب الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من أصدقائه قبول اعتذاره عن تقصيره في التواصل معهم، والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال: ”تجربة مؤلمة، وقاسية، وصعبة، والحمدلله أنها شارفت على نهايتها، أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعًا“.

ولمع اسم ”وهبي“ في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، إذ قدم العديد من البرامج أشهرها ”خليك بالبيت“ الذي استمر لمدة 15 عامًا متتالية، ونال نجاحًا واسعًا.

واستضاف في برنامج ”خليك بالبيت“ أكثر من 750 مبدعًا عربيًا في شتى الميادين، والمجالات الفكرية، والأدبية، والموسيقية، والغنائية، والمسرحية، والسينمائية، والتلفزيونية، والتشكيلية، والفقهية، وأثارت العديد من الحوارات جدلًا واسعًا.

وأصدر ”وهبي“ عدة دواوين شعرية، ولحّن قصائده وغناها نخبة من فناني لبنان والعالم العربي، منها ”تتبرج لأجلي“ التي غناها مارسيل خليفة.