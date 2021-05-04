نقل الفنان المصري عماد محرم للعناية المركزة للاشتباه بإصابته بكورونا

تعرض الفنان المصري عماد محرم، لأزمة صحية حادة أدخل على إثرها إلى العناية المركزة، في أحد المستشفيات؛ للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ويعاني الفنان المصري من آلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس، وانخفاض نسبة الأكسجين إلى 72%.

وقالت داليا زوجة الفنان عماد محرم، في تصريحات صحفية، إن الفنان وضع داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل؛ للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا بعد انخفاض نسبة الأكسجين.

وأوضحت أن الوضع الصحي لزوجها غير مستقر، مبينة أنه موضوع حاليا على جهاز التنفس؛ لأن عضلة القلب ”تعبانة جدا“، بحسب قولها.

وعماد محرم هو ممثل ومنتج مصري، بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات، وشارك في العديد من الأفلام، منها ”رحلة لذيذة“.

وتنوعت أعمال محرم في السينما والتلفزيون، واشتهر بتقديم أدوار الشر، ومن بين أعماله: فيلم ”العفاريت“ مع عمرو دياب ومديحة كامل، و“الباطنية“، و“أقوى الرجال“، و“على باب الوزير“،و“مين فينا الحرامي“، وغيرها.