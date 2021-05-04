نقل الفنانة "نادية العراقية" إلى العناية المركزة

كشفت مي، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن دخول والدتها العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى، الأسبوع الماضي.

وطالبت مي الجمهور بالدعاء لوالدتها من أجل التماثل للشفاء قائلة: ”أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين، أرجوكم ادعوا لها بالشفاء، أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه“.

https://www.facebook.com/nadiaaliraqya12/posts/1788676531304230

يذكر أن الفنانة نادية العراقية تشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل ”أحسن أب“ للفنان علي ربيع.