بعدما وصف نفسه بـ"أسطورة الجيل".. عمرو مصطفى يوجه رسالة إلى الملحنين

رد المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى، على الجدل المثار بشأن التصريحات التي أطلقها خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة عبر برنامج ”العرافة“، مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة ”المحور، حول لقب ”أسطورة الجيل“ في التلحين، إذ قال ”أنا أسطورة الجيل وقدمت أكثر من 2000 أغنية ناجحة“.

وقال مصطفى في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ إنه ”يحترم الجميع في المجال، وإنه يعتبرهم جميعا أفضل منه“ مطالبا ”بعدم الزج باسمه أو صورته في أي شيء“.

يأتي هذا بعدما أغضبت تصريحات عمرو مصطفى عددا من الملحنين، بينهم محمد رحيم الذي شن ضده هجوما واتهمه بـ“الكذب على الجمهور“ وطالبه بـ“التزام حدوده لاسيما وأنه كلما فتح معه صفحة جديدة يعود ويخون الصداقة“، وفق تعبيره.

وكتب مصطفى ”رسالة إلى جميع زملائي ملحنين ومؤلفين وموزعين في الوسط الفني، أكن لكم جميعا كل الاحترام والتقدير.. في حلقة العرافة صرحت بأنكم جميعا أفضل مني“، مضيفا، ”فضلا وليس أمرا عدم الزج باسمي أو صورتي.. لقد اخترت العمل في صمت غناء أو تلحين.. نريد جميعا أن نصنع موسيقى راقية لنرتقي جميعا بالذوق العام وأكررها جميعكم أفضل مني“.

https://www.facebook.com/100044347423235/posts/322108992610679/

في السياق، تفاعل عدد كبير من جمهور عمرو مصطفي مع تصريحاته مطالبين إياه ”بالتوقف عن خوض حروب جديدة، والعودة للعمل مع عمرو دياب، وكاظم الساهر والالتفات لإبداعاته“.