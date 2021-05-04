الإعلامي محمد بازيد يرد على اتهامه بتقليد "أبلة فاهيتا" (فيديو)

رد الإعلامي السعودي ونجم ”اليوتيوب“ محمد بازيد، على اتهامه بتقليد برنامج ”أبلة فاهيتا“ في برنامجه الجديد ”مقابلة إلا ربع“، الذي يقدمه عبر فضائية sbc السعودية، نظرا لاستعانته بدمية متحركة.

وقال بازيد: ”فكرة الاستعانة بدمية موجودة منذ سنوات طويلة جدا، سواء على مستوى برامج الأطفال أو الكبار، وموجودة أيضا على السوشال ميديا على منصات مختلفة“.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج ”تفاعلكم“، الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، على شاشة ”العربية“، أنه لا شك بأن برنامج ”أبلة فاهيتا“ يعد واحدا من أنجح برامج ”التوك شو“ في العالم العربي، لكنه ليس أول برنامج يستخدم الدمية لكي يتم اتهامه بتقليده.

وكشف بازيد عن سبب غيابه عن الإعلام لمدة 6 سنوات كاملة، موضحا أنه كان مشغولا بتأسيس عمله الخاص، فضلا عن عدم وجود فكرة جديدة وقوية يعود بها مرة أخرى، ولكن بمجرد تلقيه عرضا مناسبا سيعود مرة أخرى.

وحول خططه القادمة أشار بازيد إلى أنه يخطط لاستمرار برنامجه ”مقابلة إلا ربع“ بعد رمضان، ولكن حتى الآن لم يتم حسم هذا الأمر بشكل نهائي.

يذكر أن محمد بازيد هو أحد أهم نجوم ”اليوتيوب“ منذ بدء انتشار برامج ”اليوتيوب“ عام 2011، وكان له برنامج بعنوان ”التاسعة إلا ربع“.

ويقدم هذا العام برنامجا بعنوان ”مقابلة إلا ربع“ على فضائية sbc، حيث يجري حوارات استثنائية مع ضيوفه بوجود دمية متحركة.