"دارا من ياسينوفاك".. توثيق سينمائي لمجازر النازية في صربيا

يوثق فيلم ”دارا من ياسينوفاك“ الصادر في فبراير/شباط 2021، الأحداث المروعة خلال الحرب العالمية الثانية وفظائع الإبادة الجماعية شرق أوروبا. ويتطرق العمل الفني لإقدام كرواتيا المتحالفة مع النازيين على شن حرب عرقية ضد الصرب، في صفحة معتمة من تاريخ البشرية لم تنل حقها من التوثيق، لنشهد المجازر والبؤس وانعدام الرحمة.

والعمل الفني يتناول الحدث الأكثر إيلاما في تاريخ صربيا، ليتجلى العنف بشتى أشكاله والإبادة الجماعية، وممارسة أقسى صنوف التعذيب بحق من تسول له نفسه التعبير عن رأيه، فالمكان يخلو من أدنى درجات الإنسانية والرحمة، لتغدو أكبر هموم المعتقلين المكافحة في سبيل عيش يوم إضافي وإنقاذ حياة أطفالهم لأن فكرة الهروب حلم مستحيل.

تبدأ المشاهد الأولى للفيلم بقيادة حفنة من الجنود لحشد من الناس البسطاء وأطفالهم الحاملين للهوية الصربية، وإجبارهم على السير في طريق ريفي، نحو قطار الموت المتجه إلى معسكر ياسينوفاك في البلقان، أحد أكبر معسكرات أوروبا وأكثرها وحشية. يُصدم المشاهد منذ اللحظات الأولى للفيلم بحدث غير متوقع، يمتهن الإنسانية، إذ تضحي إحدى الأمهات بطفلها الرضيع وتضعه على الأرض بين العشب بالتواطؤ مع فلاحة كرواتية تشفق على السائرين في مسيرة الهلاك.

تنجح الممثلة في أداء دور الأم المكلومة، لتركز الكاميرا باحترافية على تعابير وجهها، وهي ترمق الشابة الكرواتية بنظرة استرحام دون أن تتلفظ بكلمة، ويرضخ المتلقي للاستنزاف العاطفي ويتورط في الأحداث، ويغدو تصرف الأم عملية إنقاذ ناجحة وليس تضحية قاسية، وبأمر من القيادة الكرواتية يتجه جميع القادرين على العمل إلى القطار، في حين ينفذ حكم الإعدام الميداني رميا بالرصاص بحق العجائز والمسنين والمرضى، في حدث غير متوقع.

في مشهد حزين معتم داخل القطار، تجتمع النساء بوجوه يأكلها الألم وملامح بائسة لتتعالى أصوات أرواحهم بأغنية واحدة، يائسون وفاقدون لأدنى مقومات الرغبة في العيش. تنطلق بالغناء حنجرة أم مرضعة تحمل طلفها الباكي، وبدلا من غناء تهويدة ينام على وقعها، يلهج لسانها بأغنية جنائزية مغرقة في الشجن، أغنية وداع أخير لفتاة ترثي محبوبها شهيد الحرب.

مشاهد صادمة

والفيلم سلسلة متكررة من مشاهد صادمة وحشية، حيث الجثث والأطراف المبتورة والأمراض والأوبئة. ويعزز ثقل المشهد ووطأته على المتلقي رمي المعتقلين لجثث زملائهم القتلى في النهر، لمجرد إخلاء المساحة في المعتقل لاستقبال دفعة جديدة.

وتعمد المخرج تسليط الضوء على الأساليب السادية للجلادين، ليحولوا أرواح المعتقلين إلى أدوات للتسلية واللهو، ويتفننوا بطرق القتل مستخدمين سكاكين الذبح أو المطارق، وقد يسقط أحد أولئك البائسين برصاصة مفاجئة في الرأس، لمجرد خسارته في لعبة الكراسي. وحين لا يكفي الطعام لحشود الجائعين يسلكون الطريق الأسرع والأسهل بتصفية المحتشدين حول الطعام. وسلط العمل الفني الضوء على الأمهات والأطفال والفئات المهمشة، وسط أجواء من الذل والقسوة المفرطة، لتندفع الأمهات بيأس لافت إلى محاولات تهريب أطفالهن إما لدار الأيتام أو أخذهم للعيش في بعض العائلات الراغبة بالتبني دون الاكتراث لبقائهم تحت رعايتهن، فالنجاة بأرواح الأطفال هي الخلاص الوحيد للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه.

أداء متقن

وبعد تمهيد طويل تستحقه قصة الفيلم المثقلة بتفاصيل تاريخ دموي، يبدأ المخرج بالتركيز على بطلة العمل الطفلة دارا، البالغة من العمر 10 أعوام، مقدما من خلالها شخصية جدلية غريبة صامتة، حيث قدمت الطفلة بيلجانا تشكيك التي لعبت دور دارا أداء واقعيا باهرا، بملامح قاسية صقلتها الحرب، وتعابير جامدة كتعابير عجوز هرمة ذاقت لوعة الحياة وتصاريف الدهر. فهي الصامتة والمراقبة بدمعتها الشحيحة، إذ لا وقت في المعتقل للانكسار والاستسلام للضعف الطفولي، أمام استحقاقها العظيم ومسؤوليتها الثقيلة.

ولم يكن اختيار بيلجانا لأداء الدور عشوائيا، بل عمد المخرج إلى اختيارها بروية من بين 1500 طفلة تقدمت إلى تجربة الأداء، مقدمة دورا من أصعب الأدوار ويعكس من خلالها جرائم بربرية عن الحرب وأهوالها.

اتسم الجو العام بالسوداوية والإضاءة الخافتة والمعتمة، التي تتناسب والموضوع المثقل بالأسى، مع التركيز على تصوير ملامح الصدمة وفقدان الرغبة، لتتناقض تلك الأجواء مع مشاهد الطبيعة الخضراء والأنهار المتدفقة خارج أسوار المعتقل، وكأن دموية الحرب ووحشيتها لوثت الطبيعة الجميلة وشوهت معالمها. وجاءت الموسيقى التصويرية هادئة حزينة تتناغم مع الواقع المأساوي لضحايا الحرب والآمال المعدومة والأحلام المفقودة لأطفال ينوؤون تحت أحمال قاهرة تثقل كواهلهم.

حقائق تاريخية

رغم تهميش فظائع معسكر ياسينوفاك لعقود، تصدى باحثون ومؤرخون إلى توثيقها. وأصدر الأستاذ الدكتور جيدون جريف كتابا بعنوان ”ياسينوفاك: أوشفيتز البلقان“، تضمن شهادات من الناجين، و97 صورة فوتوغرافية، فضلا عن 37 صفحة لوثائق لم تترجَم من قبل. وتغطي الفصول الثلاثون جميع جوانب الإبادة الجماعية في كرواتيا ويوغوسلافيا.

وذكر جريف في كتابه أن مساحة المعسكر تساوي نحو 150 ملعب كرة قدم، وقد شيده الكروات في 10 أبريل/نيسان 1941، بعد 4 أيام من غزو ألمانيا النازية ليوغوسلافيا. ومن بين مئات آلاف القتلى، نقل آيجون بيرجر، أحد الناجين أيضا، تجربته الشخصية في المعتقل، من خلال كتاب حمل عنوان ”44 شهرا في ياسينوفاك“، ليكسر بذلك الحواجز النفسية ويروي كابوسا مرعبا ويستحضر مكان التعذيب ومشاعر الخوف والرهبة والعنف والدماء والأشلاء.

وتتالى تأليف الكتب الوثائقية فيما بعد، ليصدر الباحث وليام دوريتش كتابه ”مؤامرة ياسينوفاك“، فضلا عن إصدار كتاب ”اغتصاب صربيا“ للكاتب مايكل ليس.

يذكر أن فيلم دارا من ياسينوفاك من إخراج المبدع بردراغ أنتونيفتش، وسيناريو ناتاشا دوراكورت، وشارك في التمثيل كل من ناتاشا نينكوفتش، وفوك كوستيتش، وناتاشا دراكوليت، وبليانا تشيكتش، وماركو يانكيتيتش، وإيغور ديوردجيفتش، وأليسا راداكوفتش، وآنا ليتشتش، وتاتيانا كيكمان، وأنيا ستانتش إيلتش، وماركو بيبتش، وبيتار دورديفتش.