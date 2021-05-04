علي كاكولي: اتهامي بالمبالغة في التمثيل حولني إلى "خشبة" أمام الكاميرا (فيديو)

رد الفنان علي كاكولي، علي الاتهامات والانتقادات التي توجه له بشكل متكرر حول مبالغته في الأداء خلال التمثيل بالمسلسلات، مؤكدًا أن هذه الانتقادات المتكررة من الناس أثرت فيه بشكل شخصي وجعلته لفترة يمثل مثل ”الخشبة بلا أحاسيس“ أمام الكاميرا، مضيفًا: ”هذه الكلمة اللي جابتني ورا“.

وقال علي كاكولي، في مقابلة تلفزيونية، إنه وبسبب هذا الكلام ظل لمدة عامين يمثل دون أي رد فعل خوفًا من انتقادات الجمهور له على الرغم من أنه بالحقيقة مثل أي إنسان عندما يتكلم يحرك يديه ويفتح عينيه، لذا التمثيل يكون مثل الحقيقة، فلا يمكن له أن يتحدث بلا تعبيرات وجه أمام الكاميرا.

وأوضح الممثل الكويتي الشاب أنه نجح في التخلص من هذه العقدة من خلال مشاركته في مسلسلي ”دفعة بيروت“ و“رحلة إلى الجحيم“، بفضل المخرج محمد دحام الشمري، الذي كان يشارك معه بعمل ”بلا موسيقي“، لافتًا إلى أن ”الدحام“، طلبه وتحدث معه بأن يمثل على طبيعته لأنه لا يبالغ في الأداء ولكنه يقدم الدور فقط.

وشدد علي كاكولي، على أنه بعد هذا الموقف قرر أن لا يتأثر بكلام الجمهور لهذه الدرجة و“أن يأخذ منه فقط ما يفيده ويرمي الباقي وراء ظهره“.

وأشار ”كاكولي“، إلى أنه لا يشعر أن الإعلام يتجاهله وموهبته هو فقط ولكنه يرى أن الفنانين الكويتيين الشباب عامة يحتاجون دفعة ويستحقون أكثر من ذلك فيما يخص الاهتمام والتغطية الإعلامية.

وأضاف أن الفنانين الكويتيين يمثلون الفن الحقيقي بمنطقة الخليج العربي، وهم الأخف دمًا والأكثر موهبة لذا يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالفنانين والفن عامة.