ياسر جلال: شقيقي "رامز" وصل للعالمية ولا أظهر معه لهذا السبب

كشف الفنان المصري ياسر جلال عن سبب عدم ظهوره في أي برنامج مقالب خاص بشقيقه الفنان رامز جلال، موضحًا أن عدم حبه للظهور بالبرامج عامة هو السبب وخاصة البرامج التي يحصل منها على أموال كأجر مقابل تواجده.

وأضاف ياسر جلال، في مقابلة إذاعية، أن ظهوره في برنامج بدون مقابل يتحدث فيه من قلبه حول ما يريده هو أفضل ما في الدنيا بالنسبة له.

وأكد الممثل المصري أنه حريص على متابعة برنامج شقيقه يوميًا في رمضان، مشددًا على أن شقيقه لم يعد مجرد نجم مصري وعربي ولكنه أصبح نجما عالميا لأن شهرته تخطت العالم العربي وأصبح معروفًا بالخارج.

وأشار إلى أن هناك تقارير يتم إجراؤها عنه في التلفزيون الألماني وكذلك في أمريكا، لافتًا إلى أنه يقدم الكاميرا الخفية التي تقدم بكل دول العالم ولكن على طريقته الخاصة.

وحول سبب إعجاب عدد من المشاهدين المصريين برومانسيته كزوج في مسلسل ”ضل راجل“ أمام زوجته بالعمل الفنانة نرمين الفقي، قال إنه كان على يقين أن الجمهور سيحب دوره لأن الشعب المصري يحب الأعمال الرومانسية والكلام الحلو، ولذلك انجذب بشدة للأعمال التركية لأنها قائمة على قصص الحب والعاطفة.

ولفت إلى أنه غير منحاز للرجال المصريين ولكنهم في الحقيقة طبعهم الأصيل هو الرومانسية والحنان، مضيفًا أن تقديم مثل هذا النوع من الرجال المليئة بالحب قد يكون قدوة لغيره في المجتمع.