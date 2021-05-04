مي العيدان تنشر صورة عبدالإمام عبدالله داخل المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، صورة لمواطنها الفنان عبدالإمام عبدالله، الذي يرقد داخل مستشفى مبارك بالعاصمة الكويتية على إثر تعرضه لجلطة دماغية.

وظهر في الصورة الفنان عبدالإمام عبدالله وهو يرقد على سرير الشفاء داخل غرفة بالمستشفى وبجانبه الطبيب المعالج وأجهزة تنفس صناعي، وعلقت مي العيدان، قائلة: ”ألف سلامة للفنان الكبير عبدالإمام عبدالله“.

وأضافت مي العيدان في تعليقها: ”الله يقومك بالسلامة يارب، تعرض الفنان الكبير لجلطة ويرقد بمستشفى مبارك، أجر وعافية“.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة متمنين الشفاء العاجل للفنان الكويتي.

وكانت قد نقلت صحيفة ”الراي“، المحلية عن عبدالإمام عبدالله، قوله ”إن وضعه مطمئن وأنه بخير وعافية“، موضحا أنه ”تعرض لدوخة وثقل في لسانه عند الكلام، ونقل للمستشفى بعدما زادت عليه أعراض الجلطة“.

وقال الفنان إنه ”عولج بشكل سريع، لكنه لن يخرج من المستشفى إلا بعد استقرار الحالة تماما خلال يومين أو ثلاثة أيام“.

يُذكر أن عبدالإمام عبدالله يطلُّ على شاشة رمضان هذا العام من خلال مسلسل ”شليوي ناش“ الذي يقوم ببطولته الفنان عبدالله السدحان وهو من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب، وإنتاج كنوز الخليج.