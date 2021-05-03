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حميد الشاعري يتورط في حادث تصادم بمقلب 5 نجوم (فيديو)
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 23:11 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 0:45 GMT

حميد الشاعري يتورط في حادث تصادم بمقلب 5 نجوم (فيديو)

سقط الفنان حميد الشاعري، في فخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم" المعروض عبر شاشة MBC، وتورط في حادث تصادم بسيارة أحد الأشخاص. البداية كانت مع دعوة الفنان الشاعري من

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المصدر: ريهام علاء الدين- إرم نيوز

سقط الفنان حميد الشاعري، في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، وتورط في حادث تصادم بسيارة أحد الأشخاص.

البداية كانت مع دعوة الفنان الشاعري من قبل مصطفى قمر بحجة الخروج معه للترفيه.

وأثناء الموقف ترك مصطفى، حميد وحيدا في الكافيه، ليستفزه فقرر المغادرة، ليجد سيارته ”محشورة“ من قبل سيارة بها طفل أحد المشاركين في البرنامج فمنعه من المرور بحجة أنه صغير ولا يجيد القيادة.

وجاءت ردة فعل الشاعري بالاستغراب، معلقا :“اديني نمرة باباك، وبشويش يا حمادة“، وأصر الطفل على رفضه التحرك وكان يستفزه بقوله ”أنت بتظهر في التلفزيون“.

 

وبعد ذلك طلب مصطفى قمر من الطفل المشارك أن يحرك السيارة، وفي النهاية حركها لتصطدم بسيارة شخص آخر، ويأتي صاحبها غاضبا ويتهم حميد بأنه السبب في ذلك ويطالبه بتعويضه ليرد عليه :“أنا مقولتوش سوق، أنا هصلحها مفيش مشكلة، بس الراجل ده كداب“.

وطلب والد الطفل صاحب السيارة والمشارك في البرنامج لعبة ”بلاي ستيشن“ بشكل استفزازي ليرد عليه :“دا انت استغلالي بقى“.

وفي النهاية كشف مصطفى قمر عن سقوط الشاعري في المقلب.

 

ويجمع ”5 نجوم“، لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم“ صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي“ وغيرهم.

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