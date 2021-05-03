محمد الصيرفي يكشف سبب رفض الراحل مشاري البلام المشاركة في برنامج للمقالب (فيديو)

كشف الفنان الكويتي محمد الصيرفي في لقاء تلفزيوني عن علاقته الوثيقة بالفنان الراحل مشاري البلام، الذي توفي قبل نحو شهرين متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وعن سبب رفضه المشاركة بأحد برامج المقالب التي قدمها الصيرفي.

وقال الصيرفي إن علاقته بالفنان مشاري تتجاوز عشرين عاما، وتربطه به علاقة أخوة وصداقة وهو من أكثر الفنانين الذين شارك معهم بالتمثيل، وكان آخرها مسلسل ”الوصية الغائبة“ الذي يتم عرضه حالياً.

وأشار الفنان الصيرفي الذي اشتهر ببرامج المقالب ومنها برنامج ”صادوه“، و“أبو المقالب“، إلى محاولته العام الماضي للإيقاع بالفنان مشاري بأحد المقالب، أثناء تصوير مسلسل ”رحى الأيام“ الذي جمعهما معاً.

وذكر الصيرفي أنه طلب من مسؤولي الإنتاج في المسلسل الاتصال بالفنان مشاري للحضور إلى موقع التصوير ليلاً، وهو ما أثار استياء الفنان مشاري، وعند حضوره إلى الموقع بدأ تصوير المقلب معه ضمن برنامج ”أبو المقالب“، قبل أن يرفض الفنان مشاري إكمال التصوير ويطلب إلغاء الحلقة.

وأوضح الصيرفي أنه تم إلغاء حلقة المقالب رغم تصويرها نزولاً عند رغبة البلام، الذي أكد رفضه المشاركة ببرامج المقالب كمبدأ في حياته بعد مشاركة سابقة له في برنامج ”صادوه“.

وقال الصيرفي إن وفاة البلام كانت صدمة بالنسبة له، حيث إنه كان على صلة قوية به في الفترة الأخيرة خلال تصوير مسلسل ”الوصية الغائبة“ الذي جمعهما معاً، وسببت له انهيارا منعه من الظهور في لقاء على قناة ”atv“ التي طلبته حينها للحديث عن الفنان الراحل برفقة عدد من الفنانين.

وتوفي البلام في 25 شباط/ فبراير الماضي عن عمر يناهز 48 عاما، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي وانخفاض نسبة الأوكسجين في دمه بسبب فيروس كورونا، الذي أصابه عقب تلقيه اللقاح.