بعد 27 عاما.. بيل غيتس ينفصل عن زوجته مليندا

قالت ”سي.إن.بي.س“، مساء اليوم الإثنين، إن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس انفصل عن زوجته مليندا بعد 27 عاما على زواجهما.

وقال بيل غيتس ومليندا جيتس في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وأضاف الاثنان في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر ”بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا“.

وتابعا ”لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة“.

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ولم تتضح بعد التفاصيل المالية للقرار.

وكان الاثنان رئيسين مشاركين لمؤسسة بيل ومليندا جيتس غير الهادفة للربح، والتي دُشنت عام 2000. وتملك المؤسسة حاليا أصولا تتجاوز قيمتها 51 مليار دولار، وفقا لملف ضريبي استشهدت به (سي.إن.بي.سي).

يأتي هذا التطور بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون دوت كوم، أنه وزوجته آنذاك، ماكينزي، انفصلا.