وفاة المطرب المصري ماهر العطار عن 83 عاما (صور)

توفي المطرب المصري ماهر العطار، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 83 عامًا، وذلك بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات في العاصمة القاهرة.

ونشر المستشار القانوني فهد العطار، ابن شقيق الفنان الراحل، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ مجموعة من الصور التي تجمعه مع عمه، مودعًا المطرب الراحل بكلمات مؤثرة.

وقال العطار ”وداعا يا غالي، انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي وأبي الثاني المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبي يا عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء“.

وكان ابن شقيق الفنان الراحل قد أعلن منذ أيام أن الفنان يمر بوعكة صحية حرجة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات في القاهرة، وذلك بعد تدخل نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، اللذين استجابا لمناشدته ونقلاه إلى المستشفى.

وماهر العطار، من مواليد 1938، وشارك بعدد من أفلام الزمن الجميل في ستينيات القرن الماضي، أبرزها ”احترس من الحب“ مع زبيدة ثروت، و“النغم الحزين“ مع سامية جمال، و“بنات بحري“ مع عبد السلام النابلسي، وزينات صدقي، وله العديد من الأغاني الشهيرة أبرزها: ”افرش منديلك على الرملة“، ”بلغوه“، ”قاضي الغرام“، ”ظلمته مرة واحدة“.