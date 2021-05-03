باسم ياخور: تماثلت للشفاء التام

كشف الفنان السوري باسم ياخور عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدا أنه ”تماثل للشفاء كليا“ من الوعكة الصحية الخطيرة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، نافيا بذلك الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن تدهور وضعه الصحي.

ونشر باسم ياخور منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلا: ”أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكرا من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم“.

وحرص عدد من الفنانين والفنانات على دعم باسم ياخور، معبرين عن سعادتهم بعبوره هذه الأزمة الخطيرة التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، وكان من أبرزهم نيكول سابا وورد الخال وطلال مارديني وقصي الشيخ وريم ناصر وحبيب غلوم.

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وانهالت عليه تعليقات المتابعين الذين تمنوا له الشفاء العاجل، كما تساءل البعض عن طبيعة إصابته، ولماذا لا يكشف تفاصيلها لجمهوره؟