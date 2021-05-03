عائلة الفنان السعودي خالد سامي تستعين بمسلسلاته القديمة لإنعاش ذاكرته

بينما يعاني الفنان السعودي خالد سامي من تداعيات الغيبوبة، التي خرج منها مؤخراً بوعي وذاكرة ضعيفين، فإن عائلته لجأت لطريقة جديدة في مساعدته، ويبدو أنها أثمرت نتائج إيجابية، حيث يستجيب الممثل المعروف مع مشاهد مسلسلاته التي قدمها في الماضي.

ونشر تركي خالد سامي صورًا من مسلسل ”أبو العصافير“، الذي شارك فيه والده عند إنتاجه قبل أكثر من 15 عامًا، وقال إن الممثل المعروف استجاب لها عندما شاهدها.

ودون تركي عبر تويتر: ”قاعد اوري ابوي صور من كواليس مسلسله (ابو العصافير) علشان تساعده ان شاء الله باستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله“.

قاعد اوري ابوي صور من كواليس مسلسله "ابو العصافير" علشان تساعده ان شاءالله بإستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله pic.twitter.com/XvEFI5dasy — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) May 3, 2021

وهذه أول مرة يكشف فيها الشاب أن والده استفاد من فكرة مشاهدة مسلسلاته القديمة في استعادة وعيه وذاكرته، حيث يواظب الابن على مساعدة أبيه ليتجاوز الحالة التي يمر بها منذ أشهر.

قاعد اتابع حاليًا مسلسل الوالد ابو العصافير معه، علشان ان شاءالله اساعده بسترجاع ذاكرته "بعد الأستفاقة من الغيبوبة" دعواتكم يا احبه 🤍 pic.twitter.com/J4CYVIucCH — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) March 9, 2021

وواجه سامي مشاكل صحية منذ منتصف العام 2019، دخل على إثرها المستشفى مرات عدة، فيما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا في المملكة والعالم للسفر إلى الصين لزراعة كلى جديدة له، حيث عانى من قصور كلوي بسبب تليف في الكبد يعاني منه، قبل أن تتأجل تلك الرحلة.

لكن مطلع العام الجاري، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ليتم نقله لمستشفى الحرس الوطني بالعاصمة الرياض، وبعد إجرائه عملية زراعة كبد، دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة، قبل أن يستيقظ وتستقر حالته مع فقدان للوعي والذاكرة في بعض الأحيان، وحضورهما في أحيان أخرى.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في أعمال بارزة عدة، بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و“شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.