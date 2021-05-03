الفنان السعودي عايض يوسف ينعى أخته بعبارات مؤثرة

نعى الفنان السعودي عايض يوسف، مساء يوم الإثنين، أخته عبير بعبارات مؤثرة، قبل أن تنهال عليه التعازي من قبل جمهوره الكبير في المملكة.

وقال نجم الغناء الشاب إن أخته عبير قد فارقت الحياة، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكتب عبر تويتر: ”انتقلت الى رحمة الله اختي عبير، اللهم يا رب اغسلها بالماء والبرد ونقها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة“.

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

انتقلت الى رحمة الله اختي عبير

اللهم يا رب اغسلها بالماء و البرد و نقها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة — عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy) May 3, 2021

وقدم عدد كبير من السعوديين، بينهم نخب معروفة في عالم الفن والثقافة، تعازيهم لمواطنهم الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باتت الوسيلة الرئيسية للمناسبات العامة الحزينة والسعيدة منذ ظهور كورونا.

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .. اللهم اغفر لها و ارحمها و نقها من الذنوب و الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس و اجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة و جميع موتى المسلمين . إنّا لله و إنّا إليه راجعون . — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) May 3, 2021

رحمها الله، ورزقها الجنة، ورزقكم الصبر والأجر (أحسن الله عزاك).. — أحمد الفهيد (@alfheedA) May 3, 2021

رحمها الله، ورزقها الجنة، ورزقكم الصبر والأجر (أحسن الله عزاك).. — أحمد الفهيد (@alfheedA) May 3, 2021

وعايض فنان من الجيل الجديد، قدم عدداً من الأغنيات التي حصدت نسب مشاهدة واستماع عالية في السنوات القليلة الماضية، وبينها ”نسيتني“ و ”ساقي العطش“ و“قليل الشوف“ و“مودي خوش“ و ”فمان الله“.