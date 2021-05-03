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الفنان السعودي عايض يوسف ينعى أخته بعبارات مؤثرة
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 19:43 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 20:10 GMT

الفنان السعودي عايض يوسف ينعى أخته بعبارات مؤثرة

نعى الفنان السعودي عايض يوسف، مساء يوم الإثنين، أخته عبير بعبارات مؤثرة، قبل أن تنهال عليه التعازي من قبل جمهوره الكبير في المملكة. وقال نجم الغناء الشاب إن

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

نعى الفنان السعودي عايض يوسف، مساء يوم الإثنين، أخته عبير بعبارات مؤثرة، قبل أن تنهال عليه التعازي من قبل جمهوره الكبير في المملكة.

وقال نجم الغناء الشاب إن أخته عبير قد فارقت الحياة، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكتب عبر تويتر: ”انتقلت الى رحمة الله اختي عبير، اللهم يا رب اغسلها بالماء والبرد ونقها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة“.

وقدم عدد كبير من السعوديين، بينهم نخب معروفة في عالم الفن والثقافة، تعازيهم لمواطنهم الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باتت الوسيلة الرئيسية للمناسبات العامة الحزينة والسعيدة منذ ظهور كورونا.

وعايض فنان من الجيل الجديد، قدم عدداً من الأغنيات التي حصدت نسب مشاهدة واستماع عالية في السنوات القليلة الماضية، وبينها ”نسيتني“ و ”ساقي العطش“ و“قليل الشوف“ و“مودي خوش“ و ”فمان الله“.

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