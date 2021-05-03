إصابة جميلة عوض بـ"نوبة ضحك" في "رامز عقله طار" (فيديو)

دخلت الفنانة المصرية جميلة عوض، في ”نوبة ضحك“، لعدم استطاعة الفنان المصري رامز جلال استكمال مقلبه معها عبر برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا خلال شهر رمضان عبر شاشة ”Mbcمصر“.
وشهدت حلقة اليوم الإثنين، معاناة رامز جلال، من مشكلة في التنفس بسبب القناع، الذي يتنكر فيه للتخفي من الضيف، إضافة إلى معاناته مع المياه في حوض السباحة، وهو ما جعله يكشف عن وجهه قبل خروج جميلة عوض، وهو ما دعاها للضحك عليه وهي داخل حمام السباحة.
ويعد هذا المشهد هو أطرف ما جاء في حلقات ”رامز عقله طار“، منذ انطلاقته مطلع شهر رمضان الجاري، كما أن رد فعل جميلة عوض، يصنف تحت بند ”الكوميديا“، وكأنها انتصرت على رامز جلال في النهاية، بينما الأخير أبدى رد فعل كوميديا، إذ ظل يضحك على ما حدث وبدا منقطع النفس.
طلب غريب من جميلة عوض بعد مقلب #رامز_عقله_طار#MBCMASR #رامز_جلال#هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا@GEA_SA @ramezgalal
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— MBC مصر (@mbcmasr) May 3, 2021
وكانت قد دخلت جميلة عوض، في نوبة صراخ وبكاء في فقرة الكابينة المعلقة بعدما تعطلت وبجانبها رامز جلال، الذي ظل يضايقها بأفعاله كونه متنكرا في زي ”مهراجا هندي“، بينما قام فريق عمل رامز، بإسقاطها في حمام السباحة بذريعة إنقاذها.
بكاء وصراخ جميلة عوض في #رامز_عقله_طار#MBCMASR #هيئة_الترفيه@GEA_SA @ramezgalal
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/aF3gn7GaGi
— MBC مصر (@mbcmasr) May 3, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.