إصابة جميلة عوض بـ"نوبة ضحك" في "رامز عقله طار" (فيديو)

دخلت الفنانة المصرية جميلة عوض، في ”نوبة ضحك“، لعدم استطاعة الفنان المصري رامز جلال استكمال مقلبه معها عبر برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا خلال شهر رمضان عبر شاشة ”Mbcمصر“.

وشهدت حلقة اليوم الإثنين، معاناة رامز جلال، من مشكلة في التنفس بسبب القناع، الذي يتنكر فيه للتخفي من الضيف، إضافة إلى معاناته مع المياه في حوض السباحة، وهو ما جعله يكشف عن وجهه قبل خروج جميلة عوض، وهو ما دعاها للضحك عليه وهي داخل حمام السباحة.

ويعد هذا المشهد هو أطرف ما جاء في حلقات ”رامز عقله طار“، منذ انطلاقته مطلع شهر رمضان الجاري، كما أن رد فعل جميلة عوض، يصنف تحت بند ”الكوميديا“، وكأنها انتصرت على رامز جلال في النهاية، بينما الأخير أبدى رد فعل كوميديا، إذ ظل يضحك على ما حدث وبدا منقطع النفس.

وكانت قد دخلت جميلة عوض، في نوبة صراخ وبكاء في فقرة الكابينة المعلقة بعدما تعطلت وبجانبها رامز جلال، الذي ظل يضايقها بأفعاله كونه متنكرا في زي ”مهراجا هندي“، بينما قام فريق عمل رامز، بإسقاطها في حمام السباحة بذريعة إنقاذها.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.