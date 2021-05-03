بعد طلاقهما ونزاعهما قضائيا.. "موسى" يجمع أحمد سعد وسمية الخشاب (صور)

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد الجمهور بظهوره ضمن أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل ”موسى“، الذي ينافس في موسم دراما رمضان الحالي، خلال زفاف ”موسى“، الذي يجسده الفنان محمد رمضان، و“حلاوتهم“ التي تمثل دورها الفنانة سمية الخشاب.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ مجموعة من الصور داخل كواليس المسلسل، تجمع بين أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب، في أول ظهور لهما معًا منذ طلاقهما في شهر مارس/آذار لعام 2019.

وظهر رمضان في الصور حاملًا سمية الخشاب خلال احتفالهما بزفافهما، ضمن أحداث حلقة المسلسل، وظهر أحمد سعد بجوارهما، ويبدو أنه سيكون المطرب، الذي سيحيي حفل الزفاف.

وشوق رمضان، الجمهور لمشاهدة حلقة اليوم من مسلسله، حيث علق على الصور قائلًا: ”الليلة فرحة موسى، مستني رأيكم في الحلقة ٢١ من ملحمة موسى“.

كما نشر أحمد سعد صورة له من فرح ”موسى“ و“حلاوتهم“ ظهر خلالها ممسكًا بالمايك أثناء الغناء، عبر صفحته على ”إنستغرام“، وعلق عليها قائلًا: ”فرح موسى فرحنا كلنا، مبروك عليك يا حبيب قلبي“.

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وانهالت التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور، التي أظهرت سعد والخشاب بعد سلسلة من الخلافات، التي نشبت بينهما بعد طلاقهما، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وسخر بعض المتابعين من أحمد سعد وسمية الخشاب، حيث قال أحدهم: ”حلاوتهم مبسوطة علشان أحمد سعد موافق على الزفاف“.

وأضاف آخر ساخرًا من تواجد أحمد سعد في زفاف طليقته خلال أحداث المسلسل، وعلق بجزء من أغنية وائل جسار بعد تعديلها، حيث قال: ”اعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهم كنت فرحان أكتر منهم“.

وكانت محكمة الأسرة في مصر، قد ألزمت في شهر مارس/آذار الماضي، الفنان أحمد سعد، بسداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه ما يُعادل نحو 32 ألف دولار أمريكي، مؤخر صداق وأتعاب المحاماة، لصالح طليقته سمية الخشاب.

ويشارك محمد رمضان وسمية الخشاب حالياً في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل ”موسى“، الذي تشاركهما في بطولته عبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.