وفاة الإعلامي التونسي بشير بن يحمد مؤسس مجلة "جون أفريك"

توفي الوزير التونسي الأسبق، ومؤسس مجلة ”جون أفريك“، بشير بن يحمد، مساء اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 93 عاما؛ بعد إصابته بفيروس ”كورونا“.

وأنشأ الراحل المجموعة الإعلامية التي تصدر مجلة ”جون أفريك“ في تونس عام 1963، قبل نقل المجلة إلى روما ثم إلى باريس.

وكان بشير بن يحمد الذي تخرج من المعهد الأعلى للدراسات التجارية في باريس في سن 28 عاما، أصغر وزير في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في عام 1956.

وشغل منصب وزير الدولة للإعلام، وكان أول عضو في الحكومة التي تشكلت بعد الاستقلال.

ويجمع متابعون على أن مجلة ”جون أفريك“ التي أسسها بن يحمد، أصبحت المجلة المرجعية للنخبة السياسية، وخاصة الناطقة بالفرنسية في أفريقيا.

ويصف متابعو بشير بن يحمد وقراؤه، بأنه متذوق رفيع المستوى، حيث دأب على كتابة عمود ”ما أؤمن به“، وحظيت تحليلاته بمتابعة واسعة على مدى عقود من قبل صناع القرار السياسي في جميع أنحاء العالم.