مصر.. مؤسسة حكومية تدين مشهد "قتل الأطفال" في مسلسل لحم غزال

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر (جهة حكومية)، مشهد قتل 3 أطفال خلال إحدى حلقات مسلسل ”لحم غزال“، والذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس ”يدين مشهد قتل جدة وثلاثة أطفال في مسلسل لحم غزال، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ويتنافى مع قيم المجتمع ويؤثر سلبا على تنشئة الأطفال“.

وطالبت السنباطي في بيان، المجلس الأعلي للإعلام والمسؤولين، بـ“التدخل لوقف مثل هذه المشاهد التي تعد انتهاكا لحقوق الطفل؛ لأنه لم يعد مقبولا أن يشاهد الأطفال والأسر هذه المشاهد غير المسؤولة“، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن ”هذا المشهد يعد خرقا لما حث عليه المجلس الأعلى للإعلام قبل بداية شهر رمضان المبارك، بعدم تصوير مشاهد عنف أو تحريض على الكراهية في الأعمال الدرامية، والذي تم إضافته لجذب الجمهور دون أن يكون له أي مبرر درامي ودون التنويه لوجود مشاهد عنف“.

كما نوهت بأن ”هذا المشهد يعد إساءة وانتهاكا لحقوق الأطفال، ويروج لأفكار خاطئة ومغلوطة، بالمخالفة لما تضمنته المادة الأولى من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية“.

وشددت السنباطي على ضرورة أن تكون الأعمال الدرامية والفنية ”صديقة للطفل وتراعي علاقته بأسرته والبيئة المحيطة“.

وثارت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضد مسلسل ”لحم غزال“، بسبب أحد المشاهد التي ظهر فيها الفنان عمرو عبدالجليل وهو يقتل 3 أطفال ويحرق جثثهم، الأمر الذي اعتبره الجمهور تحريضا على العنف والقسوة ضد الأطفال.