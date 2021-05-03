الظهور الأول للفنان ماجد الكدواني في "الاختيار 2" يثير حماسة المتابعين

أحدث الظهور الأول للفنان المصري ماجد الكدواني، في الحلقة الـ20 من مسلسل ”الاختيار 2“ الذي يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويجري عرضه في دراما رمضان، اهتماما وتفاعلا واسعين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ماجد الكدواني، بمشهد واحد مع نهاية الحلقة لكن دوره سيظهر في الحلقات المقبلة إذ يجسد شخصية ”اللواء محمود شعراوي“، ويشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني خلفا للواء رفعت الذي كان يجسده الفنان رياض الخولي وذلك بعد انتهاء مدة خدمته.

ومن المقرر أن يترأس ماجد الكدواني، جهاز الأمن الوطني بعد تقاعد رياض الخولي، ليكون رئيسا يمنح التعليمات المباشرة للمقدم زكريا يونس والرائد يوسف الرفاعي (كريم عبد العزيز وأحمد مكي) على التوالي.

وعقب ظهور ماجد الكدواني، أصبح حديث الجمهور في منصات التواصل الاجتماعي حتى أن اسمه تصدر موقع ”تويتر“ وسط تغريدات بالآلاف واصفين ظهوره بـ: ”العظمة“.

ويترقب الجمهور المتابع لمسلسل ”الاختيار 2“ الذي يحظى بمتابعة قوية ونسب مشاهدات مرتفعة ما ستؤول إليه الأحداث في الحلقات العشر المتبقية، متمنين أن يكون ماجد الكدواني متواجدا طوال الأحداث المقبلة.

واستقبل رواد التواصل الاجتماعي ظهور ماجد الكدواني، بحفاوة كبيرة فالبعض تذكر عمله مع أحمد مكي في فيلم ”لا تراجع ولا استسلام“ مقارنين بين الكوميديا التي كانت بينهما، وبين جدية العمل في مسلسل يروي واقعا مخابراتيا أمنيا ليس به سوى الالتزام، بينما حاول البعض أخذ ذلك الأمر بطريقة ساخرة.

وغرد محمود حماد قائلا: ”‏مش متخيل ماجد الكدواني وأحمد مكي هيكونو قاعدين قدام بعض وبيتكلمو جد ‎#الاختيار٢ ‎#لا_تراجع_ولا_استسلام“.

مش متخيل ماجد الكدواني و احمد مكي هيكونو قاعدين قدام بعض و بيتكلمو جد #الاختيار٢ #لا_تراجع_ولا_استسلام pic.twitter.com/4kdvxsoM2G — Mahmoud Hamad (@MahmoudSMGL) May 2, 2021

وعقبت مغردة تدعى ”هالة“ قائلة: ”‏اللوا ماجد الكدواني هيكون مدير كريم عبدالعزيز واحمد مكي لا مش معقول!!“.

اللوا ماجد الكدواني هيكون مدير كريم عبدالعزيز واحمد مكي لا مش معقول!! pic.twitter.com/nmUr31K8my — هالـه (@hala_ahmed32) May 3, 2021

وأضاف مغرد يدعى ”حسين عادل“ يقول: ‏“الدخلة بتاعة ماجد الكدواني في مسلسل ‎#الاختيار النهاردة master scene“.

الداخلة بتاعة ماجد الكدواني في مسلسل #الاختيار النهاردة master scene 😎 — Hussein Adel Fahmy (@7usfahmy) May 2, 2021

وقال ”إسلام أبو العلا“: ‏‎#ماجد_الكدواني ممثل من العيار التقيل أدوار كتير من ال الهكسوس بياخدوها من غير حق يستحقها أستاذ ماجد بصراحة حب الناس ليه كفاية“.

#ماجد_الكدواني

ممثل من العيار التقيل

ادوار كتير من ال الهكسوس بياخدوها من غير حق

يستحقها أستاذ ماجد بصراحة

حب الناس ليه كفاية — Islam Abuelela (@physio_prime6th) May 2, 2021

يذكر أن مسلسل ”الاختيار 2“ بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة ”سينرجي“.

ويشارك في العمل الفنانون: إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من الفنانين الشباب.