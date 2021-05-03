إصابة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله بجلطة دماغية

أفاد نشطاء، وحسابات إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، بأن الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، تعرض لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان عبدالإمام عبدالله، تم نقله إلى مستشفى مبارك في الكويت العاصمة، حيث اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة.

وقالت الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏لله الحمد والمنة تخطى الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عارضا صحيا بعد أن أصيب بجلطة خفيفة بالرأس“.

وأضافت نيفين أبو العوافي: ”حالته (عبدالإمام عبدالله) مستقرة حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستشفى.. ألف لا بأس عليك“.

لله الحمد والمنه تخطى الفنان القدير عبدالامام عبدالله عارض صحي بعد ان اصيب بجلطة خفيفة بالراس وحالته مستقره حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستسفى.

الف لا بأس عليك.#العشر_lلاواخر_من_رمضان #عبدالامام عبدالله — Nivin abulafi (@Abdallah20105) May 2, 2021

ونقلت صحيفة الراي المحلية عن عبدالإمام عبدالله قوله ”إن وضعه مطئن وأنه بخير وعافية“، موضحا أنه ”تعرض لدوخة وثقل في لسانه عند الكلام، ونقل للمستشفى بعدما زادت عليه أعراض الجلطة“.

وقال الفنان إنه ”عولج بشكل سريع، لكنه لن يخرج من المستشفى إلا بعد استقرار الحالة تماما خلال يومين أو ثلاثة أيام“.